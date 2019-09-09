«Воет каждую ночь»: волонтеры ищут хозяев собаке, которая продолжает охранять сгоревший дом

- Помогите пристроить собаку и кота в добрые руки! У соседей произошел пожар, осталась собака, хозяева решили ее усыпить! - такой душераздирающий призыв опубликовала в соцсетях жительница Сызрани Юлия Дорожкина.

Семья Петровых (*фамилия изменена) – мама Юлия, бабушка и четверо маленьких детей переехала в деревянный дом на ул.2-й Тульской четыре года назад. Вскоре завели и собаку: Марту взяли совсем крохотным щенком – и сразу посадили на цепь во дворе, охранять. Все три года она исправно несла службу.

Пожар в деревянном доме начался внезапно вечером 23 августа. Соседи увидели дым, услышали собачий лай.

- Зашли во двор – а там уже полыхает вовсю, шифер трескается! А хозяева не видят, сидят чай пьют. Мужики сразу начали вытаскивать газовый баллон, своими силами пытаться тушить. Собака испугалась огня, сорвалась с цепи и в шоковом состоянии носилась по двору, норовя укусить суетящихся вокруг людей, - вспоминает пережитый кошмар Юлия Дорожкина.

Несмотря на попытки потушить пламя, дом выгорел почти полностью. Власти предложили семье пожить в пункте временного размещения, а детей определить в приют, но погорельцы отказались. Добрые люди помогли собрать им средства на съемную квартиру, и, собрав спасенные вещи, Петровы уехали. А снова посаженная на цепь Марта – осталась.

- Первые три ночи она страшно выла, не могла понять, почему ее бросили, - рассказывает соседка. – Хозяева потом приезжали два раза, и за все время ни разу не покормили собаку, даже куска хлеба ей не привезли. Мы ее подкармливаем всей улицей, но вчера она снова сорвалась с цепи и, видать, с голодухи съела мою курицу…

Хозяева забирать собаку с пожарища не собираются, более того - вовсе решили от нее избавиться и уже заявили соседям, что усыпят Марту.

- Мы в шоке, просим этого не делать – найдем, чем покормить. И ведь живут недалеко, всего в трех остановках, но, видимо, не нужна собака. Им самим люди-то помогли и материально, и вещами, а они решили, что собаку с котом можно бросить, - сокрушается Юлия Дорожкина.

Она обратилась с призывом ко всем неравнодушным – найти молодой и здоровой собаке новый дом и новую семью. А Марта, не подозревая о предательстве хозяев, продолжает верой и правдой охранять пепелище.