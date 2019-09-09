Для здоровья полезно, и глаз радуется: в Самаре вышел на рынок новый бренд спортивного оборудования «Заряжайся»

Красивая и функциональная. На «Авиаагрегате» появилось новое место притяжения. Теперь сотрудники в обеденный перерыв и после работы спешат на спортивную площадку, чтобы зарядиться спортом. Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех приступил к производству уличных спортивных комплексов под брендом «Заряжайся». Площадка размером в 220 кв метров на территории предприятия стала пилотным проектом. При необходимости «Технодинамика» планирует производить до 150 таких площадок ежегодно.

«Миссия - улучшить жизнь людей»

- Реализация данного проекта отвечает задаче по диверсификации нашего производства, а также полностью соответствует основной миссии Госкорпорации Ростех - повышение качества жизни граждан через развитие технологичного производства. Особое внимание мы уделяем тому, чтобы для людей повсеместно создавались условия для систематических занятий физической культурой и спортом, - рассказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко. - Эта площадка для подготовки к сдаче норм ГТО и занятий воркаутом модульная, конфигурация может меняться в зависимости от нужд заказчика. Срок изготовления невысок – всего три недели с момента согласования дизайна до установки. Отмечу, что комплекс изготовлен полностью из отечественных материалов.

Исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег ЕвтушенкоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Модульное построение позволяет компоновать ее в любом виде, в конструкцию могут интегрироваться LED-подсветка, Wi-Fi и зарядные устройства для гаджетов. В базовую конфигурацию входит комплекс для занятий спортом людей с ограниченными физическими возможностями. Создатели уверены: спрос на такие спортивные объекты будет. У предприятия уже есть 20 подтвержденных заказов. С учетом повышенного интереса к спорту в России, перспективы у проекта огромные.

К соревнованям готовы!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Исполнительный директор Госкорпорации Ростех лично испытал турники и результатом полностью удовлетворился. Площадка отлично подойдет как для простой разминки, так и для подготовки к соревнованиям. Профессиональным взглядом спортивное оборудование оценил четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, показав несколько гимнастических элементов.

Торжественное открытиеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я рад, что на моей малой родине есть возможность заниматься на таком качественном оборудовании, - отметил спортсмен. - Площадка построена по всем мировым стандартам, подойдет не только для любителей спорта, но и для профессионалов. Вполне возможно, что когда-нибудь и воркаут станет олимпийским видом спорта!»

Оборудование оценил Алексей НемовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цена площадки зависит от их комплектации и варианта исполнения. Средняя стоимость типового комплекта спортивной площадки «под ключ» составляет около 3 млн рублей. Это в разы дешевле, чем у конкурентов, но главное - развитие спорта.

- Сейчас мы развиваем программу по формированию физкультурно-спортивных клубов на промышленных предприятиях. До 2024 года мы должны обеспечить работу 600 таких клубов по всей России. Создание спортивных площадок входит в рамки данной программы, - отметил президент ВФСО «Трудовые резервы» Илья Галаев.- Я считаю, это дело большой государственной важности – обеспечить горожан условиями для систематических занятий спортом. Здоровый работник – крепкое эффективное предприятие!».

Показал свои спортивные умения на новой спортивной площадки и министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов.

Модуль для прыжковФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Несколько месяцев назад у губернатора Дмитрия Азарова мы совместно с директором «Авиаагрегата» обсуждали планы предприятия по диверсификации производства. Руководитель завода озвучил идею создания спортивной площадки. И вот мы видим готовую площадку на территории завода, - порадовался министр. - Красивая, функциональная и антивандальная, сделанная на долгие годы, такая площадка может быть установлена в любом досуговом пространстве. Мы сейчас обсуждаем вопрос с министерством спорта Самарской области на предмет приобретения подобных спортивных площадок в рамках проекта «Демография» и их установки в городской среде».

Проверили в деле

В день открытия площадки на заводе провели состязание по воркауту. Желающих было столько, что пришлось за несколько месяцев запустить отборочные соревнования. В итоге выбрали лучших: 6 девушек и 9 мужчин для личного зачета и 5 пар для командного.

- У нас на предприятии теперь созданы все условия для продвинутого воркаута. Сегодня женщины соревнуются в отжимании, мужчины в подтягивании. В программу командных соревнований вошла полоса препятствий с элементами воркаута и функционального тренинга. В итоге из лучших выявили сильнейших, - рассказал после награждения победителей судья соревнований, методист по физической культуре и спорту «Авиаагрегата» Александр Фомичев. - На нашем предприятии к спорту относятся ответственно. Регулярно проходят соревнования. Есть спортзал, а теперь еще и площадка под открытым небом появилась.

И для профессионалов и для любителейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первенстве среди мужчин лучшим стал Иван Роптанов, а среди женщин лучше всех себя показала Дарья Роптанова. В парном состязании первыми стали инженер-электроник второй категории Юрий Матюшин и ведущий экономист по труду Алена Ломова. Ребята признались, что к соревнованиям готовились почти месяц. В обеденный перерыв испытывали возможности новой спортивной площадки, а после работы тренировались в зале.

- Площадка замечательная! У меня работа сидячая, а эта площадка будет помогать поддерживать себя в форме, - рассказала Алена, держа в руках кубок. - Для меня спорт - это образ жизни. Я всю жизнь увлекалась легкой атлетикой, но потом получила травму. Но на предприятии я продолжила занятия спортом, участвую в соревнованиях.

Среди женщин лучше всех себя показала Дарья РоптановаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Юрий признался, что в юности он занимался боксом, брал призы в областных соревнованиях, и сейчас регулярно тренируется в спортивном зале предприятия.

- В прошлом году я занял второе место по боксу в корпоративном мероприятии «Ударная десятка». Уверен, что главные победы у нас впереди. Ведь спорт не только для здоровья полезен, он и в работе помогает - держит в тонусе, заряжает оптимизмом и бодростью! - улыбается Юрий.

Справка КП:

В составе Госкорпорации Ростех производство спортивного оборудования осуществляет предприятие холдинга «Технодинамика» - АО «Авиаагрегат».

Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности, как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика.

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