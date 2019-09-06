2019-09-06T10:00:36+03:00
Общество

Для самарцев устроят автотур и помогут им выбрать новую машину

«КП-Самара» устраивает акцию: все желающие смогут проехать с нами по ведущим дилерским центрам и подобрать автомобиль по душе
Евгения ВАСИНА
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22 сентября приглашаем в автобусный тур по ведущим дилерским центрам Самары.22 сентября приглашаем в автобусный тур по ведущим дилерским центрам Самары.Фото: "КП" Архив
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Планируете купить новый автомобиль, но не хотите тратить бензин, нервы и время? «Комсомолка» о вас позаботилась!

22 сентября приглашаем в автобусный тур по ведущим дилерским центрам Самары. В приятной компании всего за один день познакомим с модельным рядом различных автобрендов, а автосалонах вас встретят лучшие менеджеры и проведут специальную консультацию только для вас. Вы узнаете о специальных скидках и супер-предложениях.

В дороги скучно не будет! Вас ждут интересные викторины и очень нужные призы.

Автотур с «КП-Самара» - это отличная возможность выбрать новый автомобиль и изучить самые привлекательные предложения, потратив минимум времени.

Конкретно:

Что: Автотур с «Комсомолкой»

Когда: 22 сентября, в 11.00

ВНИМАНИЕ! Предварительная запись обязательна. Количество мест ограничено.

Записаться на автотур можно по телефону (846) 270-69-10 или по электронной почте evgenya.vasina@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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