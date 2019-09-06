Календарь ХК Лада в ВХЛ сезона 2019/2020: расписание игр, время матчей

Новый сезон ВХЛ стартует уже сегодня, 6 сентября. Тольяттинская «Лада» начнет его областным дерби против ЦСК ВВС.

Прошлый сезон оказался для «Лады» первым в ВХЛ после вылета из КХЛ. И, откровенно говоря, неудачным. Команда вылетела после первого раунда плей-офф, пропустив дальше красноярский «Сокол».

В этом сезоне из-за увеличения количества участников все команды разделили на две конференции. «Лада» оказалась в Конференции 1. Вместе с тольяттинцами там сыграют Буран, Дизель, Динамо СПб, Барс, Динамо Тверь, Звезда, КРС-БСУ, ОРДЖИ, Ростов, СКА-Нева, Торпедо-Горький, ХК Рязань, ХК Тамбов, Химик, Хумо, ЦСК ВВС, Ценг Тоу.

В Конференции 2 состав следующий: Горняк, Ермак, Зауралье, Ижсталь, Металлург Новокузнецк, Молот-Прикамье, Нефтяник, Номад, Рубин, Сарыарка, Сокол, Торос, Торпедо Усть-Каменогорск, Челмет, Югра, Южный Урал.

Регулярный чемпионат для «Лады» завершится 16 февраля в Китае матчем с ОРДЖИ.

С чемпионом – клубом «Сарыарка» - тольяттинцы в этой регулярке сыграют только один раз – 27 декабря. Матч пройдет в Казахстане. Как и с вице-чемпионом ВХЛ тюменским «Рубином». Мачт состоится 9 октября на выезде.

Календарь ХК Лада (Тольятти) на сезон 2019-2020 в ВХЛ:

6 сентября – пятница - Лада - ЦСК ВВС – 19:00

8 сентября – воскресенье - Лада - ОРДЖИ – 17:00

10 сентября – вторник - Лада - КРС-БСУ – 19:00

12 сентября – четверг - Лада - Ценг Тоу – 19:00

17 сентября – вторник - ХК Рязань - Лада – 20:00

19 сентября – четверг - Барс - Лада – 19:30

21 сентября – суббота - Торпедо-Горький - Лада – 16:00

27 сентября – пятница - Лада - Зауралье – 19:00

29 сентября – воскресенье - Лада - Горняк – 17:00

1 октября – вторник - Лада - Южный Урал – 19:00

3 октября – четверг - Лада - Челмет – 19:00

9 октября – среда - Рубин - Лада – 18:00

11 октября – пятница - Югра - Лада – 18:00

14 октября – понедельник - Ермак - Лада – 15:00

16 октября – среда - Сокол - Лада – 16:00

20 октября – воскресенье - Лада - Динамо Тв – 17:00

22 октября – вторник - Лада - СКА-Нева – 19:00

24 октября – четверг - Лада - Динамо СПб – 19:00

28 октября – понедельник - Ростов - Лада – 20:30

30 октября – среда - Буран - Лада – 20:00

1 ноября – пятница - ХК Тамбов - Лада – 19:30

5 ноября – вторник - Лада - Звезда – 19:00

7 ноября – четверг - Лада – Химик – 19:00

9 ноября – суббота - Лада - Хумо – 17:00

13 ноября – среда - Лада - Дизель – 19:00

18 ноября – понедельник - ЦСК ВВС - Лада – 19:00

20 ноября – среда - Дизель - Лада – 20:00

24 ноября – воскресенье - Лада - ЦСК ВВС – 17:00

29 ноября – пятница - Звезда - Лада – 20:00

1 декабря – воскресенье - Химик - Лада – 18:00

3 декабря – вторник - Хумо - Лада – 18:30

9 декабря – понедельник - Лада - Молот-Прикамье – 19:00

11 декабря – среда - Лада - Ижсталь – 19:00

13 декабря – пятница - Лада - Нефтяник – 19:00

15 декабря – воскресенье - Лада - Торос – 17:00

20 декабря – пятница - Металлург Нк - Лада – 16:00

23 декабря – понедельник - Торпедо У-К - Лада – 16:30

25 декабря – среда - Номад - Лада – 17:00

27 декабря – пятница - Сарыарка - Лада – 17:00

7 января – вторник - Лада - Дизель – 19:00

9 января – четверг - ЦСК ВВС - Лада – 19:00

13 января – понедельник - Дизель - Лада – 20:00

16 января – четверг - Лада - ХК Тамбов – 19:00

18 января – суббота - Лада - Буран – 17:00

20 января – понедельник - Лада - Ростов – 19:00

25 января – суббота - Динамо СПб - Лада – 18:00

27 января – понедельник - СКА-Нева - Лада – 20:00

29 января – среда - Динамо Тв - Лада – 20:00

2 февраля – воскресенье - Лада - Торпедо-Горький – 17:00

4 февраля – вторник - Лада - Барс – 19:00

6 февраля – четверг - Лада - ХК Рязань – 19:00

12 февраля – среда - Ценг Тоу - Лада – 14:00

14 февраля – пятница - КРС-БСУ - Лада – 15:30

16 февраля – воскресенье - ОРДЖИ - Лада – 11:00

Указано самарское время. Жирным шрифтом выделены домашние матчи «Лады».