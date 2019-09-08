День города в Самаре 8 сентября 2019: прямая трансляция праздника

В воскресенье, 8 сентября, Самара отмечает свой 433-й день рождения. День города в областной столице отмечают три дня – в пятницу, субботу и воскресенье. Однако основная праздничная программа запланирована именно на третий день.

Горожан будут ждать флешмобы, спортивные и культурные мероприятия, концерты. Основные торжества будут проходить на набережной Волги, а кульминацией Дня города станут концерты. Для самарцев выступят группа «Синяя птица», Денис Клявер, Зара, Александра Иванов и группа «Рондо». Хедлайнер праздника – Дима Билан.

Завершит праздничное шоу масштабный салют. Полная программа – здесь.

«КП-Самара» тоже не остается в стороне. Для горожан на набережной в районе бассейна ЦСКА с 12:00 до 16:00 пройдут концерты, конкурсы и викторины, розыгрыши призов. Также самарцев будут ждать вкусные угощения.

Следите за тем, как проходит День города в Самаре 8 сентября 2019, на сайте samara.kp.ru.