В ногу со временем: что нужно знать, чтобы стать востребованным специалистом?

Какие требования предъявляют крупные предприятия к молодым сотрудникам? Как цифровизация влияет на эффективность производства? Студентам теплоэнергетического факультета Самарского Государственного технического университета повезло: при поддержке компании «Т Плюс» в вузе стартовал проект «Умная среда». Опытные наставники готовы бескорыстно поделиться профессиональными секретами с будущими инженерами.

Переходим на «цифру»

В апреле этого года «Т Плюс» открыла современный лабораторный комплекс на базе Самарского государственного технического университета. Это первая совместная исследовательская площадка вуза и компании в регионе, которая позволит молодым ученым заниматься наукой в сфере энергетики. Всего на ее создание было направлено порядка миллиона рублей. Лаборатория оборудована всей необходимой техникой и материалами для занятия исследовательской и научной деятельностью. Планируется, что разработанные там проекты будут реализованы на объектах генерации и теплосетевого комплекса. А необходимые знания студентам будут давать ведущие специалисты «Т Плюс». Темой первой лекции стала цифровизация в сфере энергетики.

- Промышленность и экономика развиваются очень быстро, намного быстрее, чем меняется методология обучения в наших университетах, - уверен заместитель директора филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» по экономике и финансам Дмитрий Смородинов. - Поэтому еще на этапе обучения мы хотим доносить нашим будущим специалистам, студентам, что от них ждут, какие требования государство предъявляет теплоэнергетикам, в каких условиях мы живем и работаем сегодня.

Тема первой лекции - цифровизация в сфере энергетики.Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Диалог с работодателем

Сотрудничество СамГТУ и Т Плюс выгодно прежде всего будущим теплоэнергетикам. Они могут напрямую задать все интересующие их вопросы потенциальному работодателю. В режиме диалога обсудить перспективы развития регионального теплового контура, возможностях внедрения новой ценовой модели по методу альткотельной, проблемах перехода на закрытую схему теплоснабжения.

– Особенно ценно, когда руководители ведущей теплоснабжающей компании региона делятся своими наработками, практическими знаниями о современной экономике в энергетике. Это мотивирует развиваться в отрасли, более детально изучать законодательство в сфере ТЭК, - поделился студент третьего курса теплоэнергетического факультета Сергей Борискин.

Целью проведения занятий со студентами профильных специальностей– повышение интереса молодежи к учебе, популяризация теплоэнергетической отрасли в качестве перспективного места работы и профессиональная ориентация будущих выпускников. В Самаре для студентов теплоэнергетического факультета СамГТУ будет проведено 10 лекций, которые прослушают больше 200 старшекурсников. В 2019 году образовательный проект компании «Умная среда» проходит в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче». Тема эффективного использования энергоресурсов также не останется без внимания в ходе встреч с топ-менеджментом филиала «Самарский» Т Плюс. Продолжением встреч энергетиков со студентами станут экскурсии учащихся на предприятия Самарского филиала «Т Плюс».