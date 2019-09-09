Календарь игр ФК "Крылья Советов" до конца 2019 года: расписание матчей до 8 декабря

Опубликован календарь ФК "Крылья Советов" на 2019 год в РПЛ: представляем расписание матчей самарского футбольного клуба до 8 декабря 2019 в Чемпионате России. Напомним, что 30 августа в 8 туре РПЛ команда с волжских берегов сыграла вничью с московским "Динамо". Игра закончилась со счетом 0:0, на перерыв на игры сборных клуб ушел на 13 строчке. За это время команда набрала всего семь очков.

Игры в первом круге возобновятся 15 сентября. Для "Крыльев" новая борьба за дополнительные очки начнется с выездной встречи с "Краснодаром". Затем команда отправится в Грозный и уже в конце месяца примет на домашнем стадионе "Тамбов". Восьмого декабря "Крылья" сыграют дома с "Уралом" и после этого уйдут на долгие зимние каникулы. Если сравнивать календарь с тем, что был в начале первого круга, у команды есть больше шансов набрать очки в этих противостояниях. Несколько подряд игр с середнячками и аутсайдерами дают шансы команде мотивированных новичков. Посмотрим, что покажет Миодраг Божович.

Календарь игр футбольного клуба "Крылья Советов" на сезон 2019/2020 до декабря

Первый круг

15 сентября, 20.00 Краснодар - Крылья Советов

21 сентября, 15:00 Ахмат - Крылья Советов

28 сентября, 15:00 Крылья Советов - Тамбов

5 октября, 20:00 Сочи - Крылья Советов

20 октября, 12:30 Оренбург - Крылья Советов

27 октября, 13:00 Крылья Советов - Зенит

4 ноября, 17:30 Крылья Советов - Рубин

Второй круг

9 ноября, 20:00 Спартак - Крылья Советов

24 ноября, 20:00 ЦСКА - Крылья Советов

30 ноября, 15:00 Крылья Советов - Уфа

8 декабря, 15:00 Крылья Советов - Урал

Весенний календарь у самарского клуба начнется со встречи с "Оренбургом", ориентировочно она пройдет в период 28 февраля - 2 марта. Затем команда отправится на выезд в Казань.