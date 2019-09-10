Состоялся сам - помоги другому!

Для будущих Менделеевых

День работников нефтяной и газовой промышленности по традиции отмечается в первое воскресенье сентября. В этом году праздник совпал с Днем знаний. Чем не повод сделать подарок детям? Уже третий год в компании реализуют программу поддержки среднего общего образования. В этом году в рамках этой программы пять новеньких кабинетов для занятий физикой, химией и математикой появились в большечерниговской школе №2 им. Г. А. Смолякова.

- Новое оборудование позволит делать наши уроки еще более информативными и интересными, - радуется преподаватель химии Татьяна Ищенко. - Хотелось бы выразить особую признательность за оснащенность лаборатории всеми химическими реактивами. Это позволяет проводить около 60 лабораторных и 30 практических работ.

Педагоги отмечают: интерес ребят к точным и естественным наукам растет. В этом году больше половины учащихся 10-х классов выбрали для углубленного изучения физику, химию, математику.

- Знание химии мне необходимо для поступления в политехнический университет, - говорит десятиклассник Владислав Маркин. - Я планирую связать свою жизнь с нефтегазовой отраслью, думаю, это поможет мне раскрыться профессионально, расти личностно. Стабильность и высокий доход тоже привлекают.

В первый учебный день ребята испытали новое оборудование. На лабораторной работе они получили «полуфабрикат» пенопласта.

- Очень интересно, - делится впечатлениями Евгения Борисова. - И оборудование замечательное, и сам класс как будто стал больше, светлее, просторнее. Особое спасибо за таблицу Менделеева, которую видно теперь из любого уголка класса.

В каждом из пяти классов есть смарт-панели, позволяющие по-новому организовать учебный процесс. Учащиеся средних классов теперь смогут изучать робототехнику в кабинете физики. Лучше усваивать знания помогут и два мультимедийных компьютерных класса.

- Таким оборудованием не каждая городская школа может похвастаться, - говорит директор школы Александр Шумаков. - Эта помощь была очень своевременной и актуальной. Спасибо!

В Самарской области, помимо школы в Большой Черниговке, подарки от АО «Транснефть - Приволга» получили образовательные учреждения в Осинках Безенчукского района и селе Хворостянка, а также две школы в г. Похвистнево. Это часть большой работы компании по привлечению молодежи.

- Квалифицированные специалисты - залог успешного развития компании, - уверен начальник Самарского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть - Приволга» Вячеслав Шурыгин. - Готовить их нужно еще со школы, поэтому компания «Транснефть» оказывает помощь образовательным учреждениям в зоне своего присутствия. Мы хотим, чтобы ребятам было легко и интересно учиться.

Интерес ребят к точным и естественным наукам растет.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Хочу, чтобы сын пошел по моим стопам»

АО «Транснефть - Приволга» - дочерняя компания ПАО «Транснефть». Объем перекачки нефти по участкам магистральных нефтепроводов компании по итогам прошлого года составил 150 млн тонн. Это почти треть нефти, добываемой в стране. Лучших сотрудников в преддверии профессионального праздника чествовали в Самарской государственной филармонии. Приветственный адрес от губернатора Дмитрия Азарова нефтяникам передал и.о. первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

- Решая стратегические задачи в масштабах страны, «Транснефть - Приволга» вносит огромный вклад в обеспечение экономического развития Самарского региона. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в областной и муниципальный бюджеты. Только в Самарской области сумма уплаченных налогов и сборов за последние пять лет выросла более чем в два раза, - отметил Кудряшов.

Лучшим из лучших в этот день были вручены почетные грамоты и благодарности губернатора Самарской области. Высокую оценку своего труда получил и слесарь по ремонту технологических установок Дмитрий Солдатов из Кротовки.

- 1 сентября - ровно 26 лет, как я работаю в компании, - улыбается Дмитрий. - Счастлив, что так сложилось: стабильность, дружный коллектив и дело, которое приносит пользу стране. Сейчас сын оканчивает технический университет, может быть, тоже придет на работу в «Транснефть», чего я ему искренне желаю.

Наград и награжденных в этот день было немало.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С праздником, коллеги!

Наград и награжденных в этот день было немало.

- Компания развивается. В каждый новый производственный объект вкладывается колоссальный труд инженеров, строителей, рабочих, ваш труд, уважаемые коллеги, - сказал генеральный директор АО «Транснефть - Приволга» Дмитрий Бузлаев. - Все производственные задачи, которые ставит перед нами компания, выполнены с самыми высокими оценками. В этом году на базе нашего предприятия прошел конкурс «Лучший по профессии ПАО «Транснефть». Я хотел бы сказать самые теплые слова благодарности за участие в его подготовке и проведении всем вам.

Дмитрий Бузлаев также отметил лучших профессионалов.

- Наша задача - организация транспортировки нефти и нефтепродуктов, - говорит начальник диспетчерского управления АО «Транснефть - Приволга» Алексей Максимов, специалист с 20-летним стажем. - От этого зависит своевременность поставок на четыре нефтеперерабатывающих завода - Новокуйбышевский, Сызранский, Саратовский и Волгоградский. Наш труд сегодня оценили на самом высоком уровне, и это справедливо. Нефтяная отрасль - одна из важнейших в стране, поэтому и праздник этот для нас особенный.

С этим мнением согласен и слесарь механосборочных работ Центральной базы производственного обслуживания Алексей Севостьянов. Вместе с коллегами он обеспечивает бесперебойную работу трубопроводов по всей стране.

- Я впервые получаю награду: неожиданно и очень волнующе, - признается Алексей. - Приятно, что в такой большой компании ценят труд отдельного человека, замечают его вклад в производство. Спасибо!