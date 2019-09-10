«Автолюбители рекомендуют друг другу «Эксперт-Авто»: один день из жизни официального сервиса Hyundai в Самаре

Муж сказал – «Поехали»!

В автомобилях и их начинке я, если честно, не разбираюсь совершенно. Тем более сложным выглядело это редакционное задание: поехать в Официальный дилерский центр Hyundai, на Демократическую, 55, что около «Дубков» на выезде из Самары, и подготовить интересный материал. По счастью, у нашего «Соляриса» как раз подходило время планового ТО, так что получать новый опыт мы отправились всей семьей.

Сразу скажу, что супруг, как водитель со стажем, остался доволен нашим визитом и планирует обслуживать автомобиль в Эксперт-Авто. Хотя от него-то я совершенно этого не ожидала, поскольку обычно об автомобиле он заботился у каких-то своих знакомых.

Мы приехали, как обычные клиенты. Предварительно позвонили и записались на сервисное обслуживание. Нам назначили удобное время – 10.00. Для тех, кто любит делать все пораньше, автосалон и сервис работают уже с восьми. Решили так – пока я буду изучать работу этого автоцентра, мое семейство (муж с дочкой) побудут клиентами. Приятное с полезным? Посмотрим! У нас плановое ТО, пробег под 45 000 км. На сайте Эксперт-Авто есть калькулятор стоимости ТО. Получилась сумма 8304 рубля за работу и расходники. Нормально.

Сервисный консультант – связующее звено между клиентом и ремонтным цехомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приехали мы чуть раньше запланированного времени, припарковались у входа. Администратор на первом этаже показала, где находятся сервисные консультанты. Нашим "проводником" стал Максим Гнутиков.

Старший консультант Максим Гнутиков может найти общий язык с любым клиентомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кроме регламентных работ нам, как владельцам автомобиля Hyundai SOLARIS старше 2-х лет, полагается бесплатная диагностика по 36 ключевым пунктам по программе «Лучшее для своих». Конечно, отказываться не стали.

- Это политика дистрибьютора, - говорит Максим. – Я с маркой Hyundai работаю уже 10 лет. За это время значительный прогресс произошел в технологиях производства автомобилей. А наряду с этим и качество обслуживания приблизилось к максимальному. Автовладельцам доступны сервисные программы, много бесплатных и льготных сервисных опций. В нашем дилерском центре для клиентов сервиса есть дополнительные выгоды. Я рекомендую вам поучаствовать в акции «Чистый воздух». Стоимость работ при проведении планового ТО – всего 1 рубль, стоимость материалов 1499 руб. и кондиционер будет работать как часы.

Предложение выгодное… К кондиционеру у нас не было претензий, участниками хоть и выгодной акции не стали, остановились просто на проведении ТО. И пока семья осталась меня дожидаться в гостевой зоне, где установлен монитор с трансляцией процесса ремонта автомобилей, я отправилась прямиком к руководителю сервиса.

Люди – самое главное.

С Ильей Павловым, руководителем автосервиса Эксперт-Авто, мы обошли весь цех. Никогда бы не подумала, что за фасадом простого автосалона так всего много: подъемники, стапели, малярный цех, кузовной, какие-то агрегаты… Как обо всем этом я буду писать?

Рабочие вопросы – ответственный процессФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Ничего сложного тут нет, - говорит с улыбкой Илья. – Для гарантированно высокого качества главное соблюдать технологию и стандарты. Для спокойствия клиента мы на все работы, будь то механический или кузовной ремонт, даем гарантию. Ну и люди, конечно, важны. Это, пожалуй, в нашей работе самое главное. Пойдемте, я вас познакомлю с нашими специалистами.

Подходим к участку агрегатного ремонта: на подъемнике над полом висит машина, под капотом что-то "крутит" человек. Илья поясняет, что здесь ремонтируют двигатели, а это мастер-агрегатчик Олег Шиянов. К нему записываются на ремонт даже из соседних регионов. Мастеру и правда некогда, даже поговорить не хочет. То ли ремонт сложный попался, то ли природная скромность.

Но мы идем дальше. И этот большой черный внедорожник ни с чем не спутаешь: Hyundai SANTA FE смотрится внушительно и респектабельно. Так его еще и тюнингуют: по желанию клиента ставят сетку от насекомых.

– У каждого автовладельца свои предпочтения и почти все пожелания мы можем воплотить в жизнь, - говорит Илья. – К примеру, дополнительно бронировать кузов. Покрытие незаметное, но надежно защитит авто от мелких камней, которые царапают краску и портят внешний вид. Есть оборудование для нанесение керамического покрытия – оно на 2 года будет дополнительно защищать кузов от ультрафиолета, мелких царапин и грязи.

- А вот на этом стенде, - проходим мы чуть далее, - возвращаем геометрию автомобилям, пострадавшим в ДТП. При помощи компьютера проводится точная диагностика, и с помощью гидравлики вытягиваются и выправляются даже сложные случаи повреждений. Главное не перетянуть. Но это уже забота мастера.

Оборудование во всем цехе специализированное, постоянно проверяется и диагностируется. Руководитель сервиса поясняет: современный автомобиль - это сочетание технологий и они все больше усложняются. Без спецоборудования при ремонте и диагностике не обойтись. Поэтому в компании очень большое внимание уделяют процессу обучения своих специалистов, работе с кадрами. Сотрудники проходят профессиональные тренинги, ездят в учебный центр Hyundai в Москву на обучение и аттестацию.

Кузовной цех: здесь можно отремонтировать машину любого брендаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы же подходим к кузовному участку. Здесь ремонтируют не только Hyundai. В Эксперт-Авто – принимают на кузовной ремонт автомобили почти всех брендов.

До чего техника дошла

Рядом «малярка». Несмотря на это запах краски не ощущается: сервис оборудован современной системой вентиляции.

Качественная покраска – залог успешного ремонта!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В покрасочной камере при сушке температура поднимается до 70 градусов, для автомобиля это испытание, поэтому мы стараемся все детали снять, подготовить и покрасить отдельно. Так мы бережем автомобиль, да и прокрашиваются детали лучше. Используем рекомендованную Hyundai немецкую краску Glasurit, - делится секретом успеха Илья Павлов.

Моя экскурсия заканчивается у поста ремонта, где висит на подъемнике наш Солярис. Меняют масло. Согласно регламентных работ используется масло Shell – рекомендованное Hyundai масло. В Эксперт-Авто поставляют смазочные материалы Shell напрямую, поэтому и цена получается приемлемая и качество гарантированное. Пока есть время прошу показать и рассказать еще что-нибудь интересное из жизни автосервиса.

Используются смазочные материалы только рекомендованных производителейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы идем на склад запчастей, и меня знакомят с местным питомцем: водную черепашку любят все сотрудники сервиса.

Любимый питомец дружного коллектива «Эксперт-Авто» - симпатичная черепашка, живущая на складе. И ей тут очень нравится!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что же касается запчастей, они, конечно, все оригинальные. Но есть линейка более доступных аналогов PL-2 – от рекомендованных Hyundai производителей. Экономия на ремонте при этом может достигнуть 50%.

Запчасти Product Line 2 – позволяют экономить на ТОФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы выходим из сервисной зоны в шоу-рум, я поднимаюсь на второй этаж, где оставила своих. Мои заняты – дочка в детском уголке смотрит мультфильм, папа рядом за столиком в кафе что-то обсуждает по телефону.

– Мама, а мы тебя видели тебя по телевизору.

Пока авто в руках специалистов, можно посмотреть кино или перекусить в кафе.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На монитор в зоне отдыха клиентов идет трансляция из цеха, клиенты видят все, что происходит с автомобилем. При желании, надев каску и халат, можно, как и я, пройти в цех. Мы не одиноки, на этаже народ есть, часть людей в клиентской зоне смотрят телевизор. Не удивительно, в Яндексе о работе автосалона и автосервиса очень хорошие отзывы – автолюбители рекомендуют друг другу ремонтировать и обслуживать автомобиль Hyundai в Эксперт-Авто. Сервисный консультант приглашает нас за стол – оплачиваем в кассе счет и получаем ключи. Нам вручают памятку с накопительной системой скидок – с каждым ТО размер скидки увеличивается. Вообще я поняла, что время здесь ценят – разговоров было по минимуму, все сосредоточены на работе. Клиенты записываются к определенному времени.

- Кстати, не надумали поменять автомобиль? Если хотите, можем провести более точную оценку, – услышали мы перед тем, как уйти. Вопросительно смотрю на консультанта, потом на мужа. Оказывается, после того как мы записались в сервис, накануне нашего визита из автосалона пришла СМС с предварительной суммой оценки нашего «Соляриса». Для тех, у кого автомобиль Hyundai, действует программа H-Promis: когда сдается в трейд-ин старый автомобиль Hyundai предоставляется дополнительная скидка на новый автомобиль Hyundai. Размер скидки каждый месяц разный – сейчас доходит до 160 000 рублей (на Hyundai SANTA FE). По словам сотрудников автосалона, сейчас покупка в трейд-ин очень актуальная тема. А есть и дополнительные выходы – при оформлении автокредита и страховок. Но это, видимо, тема другого репортажа.

Чем дольше вы «дружите» с центром, тем больше экономите на сервисеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наш автомобиль ждет у входа. В чистом салоне (перед ТО проходит обязательная техническая мойка, мы дополнили ее «комплексом») комплимент – брендированная бутылка воды с надписью «Эксперт-Авто. Автосалон, которому доверяют».

От посещения самарского автосервиса я не ожидала столько эмоций. Официальный дилер Hyundai «Эксперт-Авто» приятно удивил качеством обслуживания. Могу смело рекомендовать.

Эксперт-Авто, Официальный дилер Hyundai,

г. Самара, ул. Демократическая, 55.

Тел. 8 (846) 321-00-00

hyundai-expertauto.ru

vk.com/expertauto_samara

instagram.com/expertauto_hyundai/