"На стройке туалет забился?": в Самаре узнали, чем воняет около будущего Дворца Спорта

В Самаре выяснили, откуда появился отвратительный запах около стройки Дворца Спорта на ул. Молодогвардейская. На фекальные ароматы пожаловались горожане.

- Обратите внимание, что на протяжении недели в квартале Архитектурного ансамбля Волжский проспект гуляет неприятный запах канализации. У жителей квартала возникают большие опасения, что произошли нарушения во время проведения строительных работ Дворца спорта, - написала городской активист Елена Потапова.

В министерстве строительства Самарской области заявили, что на территории строительной площадки Дворца спорта никаких нарушений ни разу не фиксировали.

- Куратор от Управления капитального строительства каждый день приезжает на площадку, никаких порывов канализации там нет, - сообщили в минстрое.

В компании АО «Волгатранссервис-9», которая занимается строительством, также заверили, что все происходящее на площадке не выходит за рамки плановых работ.

Выяснилось, что причиной неприятного запаха стал забившийся канализационный коллектор «Самарских коммунальных систем».

- В этом районе проходит канализационный коллектор. Он забился, в результате этого в одном из колодцев поднялись стоки. Вчера на место выезжала бригада, все прочистили, теперь запаха не будет, - рассказали в компании.