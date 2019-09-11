С пополнением: вчерашние студенты стали частью большой семьи нефтяников

Мечты сбываются

Никита Федотов в этом году окончил Тольяттинский государственный университет. Сейчас он работает оператором товарного производства на Сызранском НПЗ компании «Роснефть»). 7 сентября Никита и еще 12 молодых специалистов и сотрудников прошли торжественный обряд посвящения в нефтяники. Уже несколько лет подряд эта зрелищная церемония проводится в День работников нефтяной и газовой промышленности и третий год подряд - на главной площади, в присутствии тысяч сызранцев в рамках празднования Дня города. Это неудивительно. Ведь Сызранский нефтеперерабатывающий завод - градообразующее предприятие. Нефтяники есть практически в каждой семье третьего по величине города губернии.

Никита Федотов. Фото: АО «СНПЗ»

- Работаю всего 10 дней и пока еще только узнаю свою работу: прохожу тестирование, осваиваю процессы. Я учился на химика-технолога, поэтому профессия для меня абсолютно новая, хотя моя мама - тоже оператор товарный на нашем заводе. Она очень рада за меня сегодня. Я всегда мечтал устроиться на СНПЗ, стать частью большого и дружного коллектива, - говорит Никита. Он признается, что церемонию посвящения до этого не видел, поэтому для него это очень волнующий момент. Как и для его коллеги Ольги Шалютиной, которую всего лишь полтора месяца назад приняли в экологическую лабораторию.

- Я еще в университете твердо знала, с какой профессией хочу связать жизнь. СНПЗ - одно из ведущих предприятий города, поэтому работать здесь - мой выбор, мое осознанное желание. Молодым специалистом на заводе быть несложно: у меня есть наставник, который во всем помогает, поддерживает, - улыбается юная лаборантка.

Ольга Шалютина. Фото: АО «СНПЗ»

«У вас все получится!»

Только пройдя через традиционную церемонию посвящения, молодые специалисты могут по праву считаться нефтяниками. Поздравить их с этим важным событием пришли глава города Сызрани Николай Лядин, главный инженер АО «СНПЗ» Виктор Юшкин, заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам Наталья Хусенова, председатель профкома Андрей Патока, депутат Самарской губернской думы Денис Кравчук.

- У вас, молодые специалисты, сегодня особенный день. Вы становитесь частью компании «Роснефть», у вас большие перспективы. И пусть работа приносит вам не только материальное благосостояние, но и удовольствие, - пожелал виновникам торжества Виктор Юшкин. Он подчеркнул, что на заводе созданы все условия для карьерного роста молодежи - было бы желание. А оно у этих ребят, безусловно, есть.

- Не бойтесь быть настойчивыми, ставить перед собой цели и достигать их. Будьте уверенными в своих силах, и у вас все получится, - напутствовала вчерашних студентов Наталья Хусенова.

- Сызранский нефтеперерабатывающий завод сегодня - это передовые технологии, высококвалифицированные специалисты. Мы не мыслим город без нашего завода. С помощью компании «Роснефть» мы построили два детских сада, ледовую арену, что позволило развивать зимние виды спорта, завод помогает школам, учреждениям здравоохранения, - отметил Николай Лядин.

После этого юноши и девушки произнесли клятву нефтяника. Ребята пообещали отдавать свои силы, знания и умения на развитие родного предприятия, соблюдать технику безопасности и принимать активное участие в работе совета молодых специалистов. Слова клятвы скрепили нефтью. После этого старшие товарищи из совета молодых специалистов передали вчерашним студентам знамя АО «СНПЗ». Новички перестали быть новичками, став полноправными членами коллектива сызранских нефтяников. Их ждет не только важная и нужная работа, но и насыщенная общественная жизнь.

- Посвящение в профессию - это только начало, - рассказывает инженер-конструктор цеха №8, председатель совета молодых специалистов СНПЗ Алексей Арбузов. - А дальше - адаптационные курсы, различные семинары и тренинги, направленные на развитие лидерских качеств, участие в ежегодных научно-практических конференциях. Работать на СНПЗ не только престижно, но и интересно.