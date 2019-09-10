«Поезд бы разрезал его пополам»: в Самаре дети спасли привязанного к рельсам пса

Историю пса, чуть не ставшего жертвой поезда в Крутых Ключах, рассказала самарчанка Ирина Дранкина. Живодеры привязали несчастное животное к железнодорожным рельсам и бросили на верную погибель. Спасли песика местные детишки, они отвязали его и привели к дому зоозащитницы.

«Мальчишка ласковый, немного трусливый - еще бы, такое предательство. Детей любит ОЧЕНЬ. Каждую ночь он их ждал и очень радовался, когда они выходили гулять. Что они с ним делали, не передать - терпел все! Вы много видели беспризорных собак, которых дети таскают за хвост, уши и холку? Я нет. А он терпит, лишь бы кто взял домой. Кошек терпит - рядом с ним жила уличная кошка, ела из его миски. Он, конечно, был не рад, но не тронул», - написала женщина в соцсети.

По ее словам, бывшая хозяйка песика – местная алкоголичка.

- Видно, доставалось ему немало от нее – теперь пес не любит пьяных людей. И очень не любит оставаться дома один, плачет, - рассказывает она. – К сожалению, это не первый случай у нас в микрорайоне – недавно живодеры так же привязали к рельсам котенка. К счастью, его тоже успели спасти.

Песика назвали Изюм. Сначала он жил у подъезда Ирины, но потом его забрали на платную передержку местные волонтеры.

- Песик молодой, активный, хорошо охраняет дом. На днях ему провели кастрацию, так что пес готов к передаче в новую семью, - рассказывает зооволонтер Мария.

Сейчас зоозащитники ищут Изюму новый дом – желательно частный, но не в будку.

Если вы хотите помочь ему, звоните 89370623810.