2019-09-11T14:26:07+03:00
Общество

Битва портфелей: выбираем "Любимого директора -2019" в Самаре в конкурсе "КП"

Ищем самых креативных, талантливых, успешных и обожаемых учениками и их родителями директоров самарских школ
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Хороший директор всегда рядом и с учителями, и с ученикамиХороший директор всегда рядом и с учителями, и с ученикамиФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

КП-Самара объявляет о запуске конкурса "Любимый директор школы - 2019" в Самаре. Руководитель учебного заведения - это важнейший человек и для школьников, и для их мам и пап. Вспомните, как все мы боялись этой фразы: "родителей - к директору". Но ведь глава школы - это не всегда только строгий администратор. Это человек, прекрасно разбирающийся в характерах всех педагогов, умеющий найти общий язык и с учениками, и со взрослыми. Да что там! Мы точно знаем, что среди директоров самарских школ есть певцы, танцоры, юмористы - люди, которые могут не только обеспечить хорошую атмосферу в школе, но и стать примером для всех окружающих.

Если все это именно о вашем директоре - сделайте ему приятное. Расскажите о его талантах и заслугах всей Самарской области. Присылайте краткий рассказ о руководителе вашего учебного заведения на сайт kp.ru, сопроводите его фотографией. И зовите всех учеников - настоящих и бывших - голосовать за любимого директора.

Победители конкурса КП-Самара получат замечательные подарки: путевку в санаторий, сертификаты в магазин спорттоваров и фитнес-клуб и многие другие призы от партнеров нашего проекта. И, конечно же, почет и уважение всех жителей Самарской области - а это много значит для людей, которые посвятили образованию всю жизнь.

Итоги конкурса подведем 3 октября 2019 года, в преддверии Дня учителя.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

1. Присылайте в форме ниже или на почту olga.afanasyeva@phkp.ru фотографию вашего директора, его или ее ФИО и краткую историю о его талантах и достижениях.

2. Зовите всех голосовать

3. Ждите подведения результатов 3 октября после 13.00.

x

Загрузить фото

Все поля обязательны для заполнения

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Скоро поедем: в Самаре приступили к асфальтированию Фрунзенского моста
В Самаре пообещали заменить маршрутки-развалюхи новым транспортом
В Самаре впервые официально отметят день рождения легендарного бара «На дне»
Жительницу Самары отправили на 7,5 лет в колонию за торговлю наркотиками
В Самаре пакет напугал отделение банка: людей эвакуировали
Чтобы расплатиться со старыми долгами, самарская мэрия хочет взять кредит еще на два миллиарда
В Самаре две автомобилистки не поделили перекресток: есть пострадавшие
В Самаре изменят схему движения автобусов № 75 и 89
Житель Самарской области незаконно делал из сырой нефти бензин и попал под статью
В Самаре из-за замены задвижек на Мориса Тореза перекроют дороги и отключат воду
«Просим Лепса и «Иванушек» пока не приезжать»: Ургант после пьяного концерта Билана предостерег артистов от выступлений в Самаре
Пять самарских школ стали базовыми для Российской академии наук
Можно строить! Военные согласовали передачу участка на ул.Панова под школу
В Самаре в больнице Пирогова нашли некачественные молоко, масло и творог
На трассе М-5 под Самарой иномарка «на встречке» влетела в автовоз: погибли два человека
Тольяттинская «Лада» победила китайский «КРС-БСУ»
Посторожит кресло Филиппова: в Самаре назвали имя новой главы минкульта
Житель Тольятти самовольно занял участок в 2 тысячи кв.м и превратил его в стоянку
Самарский ХК ЦСК ВВС в домашнем матче обыграл китайский «ОРДЖИ»
В Новокуйбышевске двое парней средь бела дня нападали на женщин и отбирали золотые цепочки
На трассе М-5 в Исаклинском районе перекрыли движение транспорта
В Самаре отправили в суд дело бывшего начальника отделения полка ДПС
Слишком вызывающе себя вел: в Самарской области мужчина пойдет под суд за избиение знакомого
В Сызрани юрист отделался условным сроком за обман торговцев «левым» табаком на 300 тысяч рублей
В Самаре отремонтировали подъемник для инвалидов в подземном переходе на Революционной
Новый концерт Димы Билана в Самаре может пройти уже в конце сентября