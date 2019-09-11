Битва портфелей: выбираем "Любимого директора -2019" в Самаре в конкурсе "КП"

КП-Самара объявляет о запуске конкурса "Любимый директор школы - 2019" в Самаре. Руководитель учебного заведения - это важнейший человек и для школьников, и для их мам и пап. Вспомните, как все мы боялись этой фразы: "родителей - к директору". Но ведь глава школы - это не всегда только строгий администратор. Это человек, прекрасно разбирающийся в характерах всех педагогов, умеющий найти общий язык и с учениками, и со взрослыми. Да что там! Мы точно знаем, что среди директоров самарских школ есть певцы, танцоры, юмористы - люди, которые могут не только обеспечить хорошую атмосферу в школе, но и стать примером для всех окружающих.

Если все это именно о вашем директоре - сделайте ему приятное. Расскажите о его талантах и заслугах всей Самарской области. Присылайте краткий рассказ о руководителе вашего учебного заведения на сайт kp.ru, сопроводите его фотографией. И зовите всех учеников - настоящих и бывших - голосовать за любимого директора.

Победители конкурса КП-Самара получат замечательные подарки: путевку в санаторий, сертификаты в магазин спорттоваров и фитнес-клуб и многие другие призы от партнеров нашего проекта. И, конечно же, почет и уважение всех жителей Самарской области - а это много значит для людей, которые посвятили образованию всю жизнь.

Итоги конкурса подведем 3 октября 2019 года, в преддверии Дня учителя.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

1. Присылайте в форме ниже или на почту olga.afanasyeva@phkp.ru фотографию вашего директора, его или ее ФИО и краткую историю о его талантах и достижениях.

2. Зовите всех голосовать

3. Ждите подведения результатов 3 октября после 13.00.