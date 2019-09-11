Ярко, шумно, вкусно: как прошел День города с "Комсомолкой"

В эти выходные, начиная с пятницы, жителей Самары закружил ураган настоящего веселья. Джазовый концерт, студенческий парад, выступление симфонического оркестра, открытие нового памятника, КВН-марафон, звезды шоу-бизнеса на площади имени Куйбышева - празднование Дня города Самары в этом году превратилось в настоящую череду ярких событий. Одним из них стал гастрономический фестиваль на набережной Самары: вкусный и необычный праздник к дню рождения любимого города подарила всем читателям и жителям областной столицы «Комсомольская правда» совместно с МП «Самарская набережная». За угощения гостей отвечали партнеры, которые знают, как тронуть душу даже самых опытных ценителей хорошей кухни. Римские и венецианские мотивы от ресторана итальянской кухни «Перчини», причудливые ароматы блюд азиатской кухни от «Чучвары», которую так ценят поклонники восточных традиций. А повара кафе-кондитерской CARRIE смогли удивить не только сладкоежек, но и всех ценителей европейской кухни.

Сеть гипермаркетов "Лента" представлена в 87 городах страныФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Корзинку в руки - и на старт!

Подарки, угощения, разнообразные игры и даже забег с продуктовыми корзинками - вот лишь небольшая часть развлекательной программы на площадке сети гипермаркетов «Лента».

Горожане с удовольствием дегустировали продукцию «Ленты»: свежие морсы, сэндвичи, бургеры - все недорого и очень вкусно. Девчонки и мальчишки проверяли равновесие, играя в гигантскую дженгу. Всем желающим мастер по аквагриму Анна Закалова рисовала на руке или лице символ сети - яркий солнечный подсолнух.

- Мы предполагали, что это будет интересно детям, но взрослые тоже охотно подставляли ладошки или щеки, - смеется художница. - Праздник, поэтому мамы и папы тоже на время становятся детьми.

Главное состязание - веселый забег с продуктовыми корзинками - тоже привлек и детей, и взрослых. Победителю досталась подарочная карта «Ленты» с приятной суммой на счете.

- Я везде побывала: и в забеге приняла участие, и открытку с днем рождения для «Ленты» нарисовала. Уношу домой целый пакет полезных для школы подарков: карандашей, ручек, тетрадок, - рассказывает пятиклассница Аня Чекунова.

Получить подарок могли все посетители площадки «Ленты». В этот день и ребята, и взрослые с удовольствием рисовали на холщовых сумках с логотипом торговой сети специальными водостойкими мастерами. Трафарет можно было выбрать на свой вкус: хочешь, тигра, хочешь, котика, а хочешь, дракона.

- Экосумочки очень красивы, а главное, их можно использовать вместо пластиковых пакетов. Они удобные, в них помещается много покупок. Наконец, это модно! - уверена художница клуба «Бабушкины сказки» Алена Тарзилова.

Праздником осталось довольно и старшее поколение:

- Мы - с самого первого дня покупатели «Ленты», - говорят Валентина Ипатова и Татьяна Хорошилова. - Товары качественные, постоянно разные акции проходят - нам, пенсионерам, это особенно важно.

«Лента» - первая по величине сеть гипермаркетов страны, магазины которой, помимо Самары, работают в 87 городах России. И конечно, каждый из них рад предложить покупателям лучшие товары по лучшим ценам.

Осень начинаем с новым авто?

А вот для взрослых автолюбителей центром притяжения стала площадка официальных дилерских центров Hyundai в Самаре. В автоцентре «Эксперт-Авто» на Демократической, 55, «Автоцентре АЛЬФА» на Новоурицкой, 22А, стартовала акция «Осень с полным приводом», и на празднике гости смогли оценить кроссоверы Hyundai SANTA FE, TUCSON и CRETA. Для многих это оказалось поводом задуматься о том, что вместе с летом радости в жизни не кончаются. И кто знает, может быть, осень станет временем для новых важных приобретений для всей семьи.

- Под девизами «Осень внедорожников» и «Месяц кроссоверов» мы приглашаем всех жителей Самары на тест-драйв в наш автосалон, - говорит менеджер отдела продаж автоцентра «Эксперт-Авто» Петр Новиков.

Впрочем, посетители площадки в День города могли не только полюбоваться на современные машины и получить ответы на любые вопросы от консультантов двух дилерских центров, но и посидеть в салоне, а при наличии прав и прокатиться по центральным улицам города. Этой возможностью воспользовались многие самарцы.

- Мы вышли просто погулять, но увидели машины и решили посмотреть, а в итоге я прокатилась на Hyundai CRETA, - улыбается Ольга Рыжова. - Я давно присматривалась к этой машине, но не было возможности «познакомиться» поближе. После тест-драйва убедилась: это именно то, что мне надо.

Призы от официальных дилеров: стильные белые зонты и дождевики с символикой HyundaiФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Молодая мама с двумя детьми по достоинству оценила габариты автомобиля, вместительный багажник, ходовые качества.

- Хорошо, что машина высокая. Климат у нас суровый, я с ужасом жду предстоящую зиму. Хотелось бы поменять к этому времени свою старую машину на более проходимую. CRETA мне очень понравилась, - делится впечатлениями Ольга.

Посетители площадки официальных дилеров Hyundai с интересом знакомились со всеми представленными моделями.

- Звезда нашей выставки - SANTA FE. Обновленный автомобиль, яркая внешность, узнаваемый дизайн, - показывает менеджер отдела продаж «Автоцентр АЛЬФА» Александр Кудинов.

Действительно, ходовые качества и внешний вид машины оценили все посетители площадки.

- Друг купил такую год назад, теперь всем рекомендует, - говорит самарец Алексей Балашов. - Утверждает, это его лучшая машина. На трассе просто красавец - едет как танк, никакие кочки не страшны. Отлично держит дорогу. Обычно ставлю на круиз: помогает сэкономить бензин.

А пока папы и мамы выбирали себе авто, дети были заняты на замечательных мастер- классах. Они создавали панно из живых цветов и растений и эко-кормушки.

- Скоро зима. Повешу эту кормушку на балконе и буду помогать птичкам пережить холода, - рассказала маленькая Машенька.

Мальчишек и девчонок не только развлекали, но и угощали сладкой ватой. В фотозоне можно было получить моментальную фотографию - хорошая память о Дне города. А взрослые и маленькие участники силового конкурса от официальных дилеров - одной из самых популярных марок автомобилей в России - получили замечательные осенние подарки: стильные белые зонты и дождевики с символикой Hyundai.

Всем нравилось делать фото с ростовой куклойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Милый бобер желает здоровья!

Массу положительных эмоций и радости вызвал у детей и взрослых милый бобер Добр Здравич - символ аптечной сети «Фармленд». Чтобы сфотографироваться с веселым аэроменом и пушистой ростовой куклой, выстроилась целая очередь. Мальчишки и девчонки с удовольствием приняли участие в «здоровой» эстафете, а в награду им вручили замечательные фирменные призы. Кроме того, посетители площадки получили листовки с информацией о полезных и выгодных акциях.

- Очень люблю День города: здесь не только весело, но и всегда можно узнать что-то новое и интересное, - говорит самарчанка Анфиса Крикунова. - Вот и сегодня узнала, что 20 сентября в аптеках «Фармленд» будет действовать скидка 20% на нелекарственный ассортимент. Расскажу родителям, для них это очень актуально.

Веселый бобер понравился и малышам, и взрослымФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аптеки «Фармленд» - это низкие цены и огромный ассортимент лекарств, ортопедических товаров, здорового питания и активной косметики. 39 аптек уже открыты в Самарской области, из них 19 - в губернской столице, а остальные в Похвистнево, Исаклах, Курумоче, Шентале, Новокуйбышевске, Тольятти, Подстепках, Жигулевске и Приморском. Впрочем, просто ходить за лекарствами в ХХI веке уже не обязательно. Для клиентов работает сайт и мобильное приложение «Фармленд», которое позволяет экономить еще больше. Скачать его можно в App Store или Google play. Дальше все просто. Выбираете нужные лекарства, отправляете заказ в корзину и определяете конкретную аптеку, в которой предпочитаете забрать заказ. Весь ассортимент лекарств, товары для мам и детей, активная косметика, здоровое питание и многое другое на сайте и в приложении «Фармленд» представлено по специальным сниженным ценам. При этом в ассортименте аптечной сети вы не найдете некачественных или неэффективных препаратов. Непосредственным отпуском медикаментов занимаются люди с профильным образованием - провизоры и фармацевты.

Вкусно и весело с Самарским БКК

Сфотографировался? Получай пирожок от БККФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Площадка давнего партнера «КП» - Самарского булочно-кондитерского комбината - по традиции была одной из самых популярных. И это не удивительно, ведь тут всегда угощают чем-то вкусным: в этом году раздавали сдобные пирожки с малиной и яблоком и изюмом. И малышей, и их родителей от вкусного прилавка за уши было не оттянуть.

- Мы всегда покупаем продукцию Самарского БКК, а тут пирожки дают в подарок - приятно! - улыбается счастливая бабушка трех внучат Алина Серова.

Чтобы получить пирожок, достаточно было сфотографироваться с друзьями и родными или сделать селфи на фотозоне любимого самарского предприятия и получить за это жетон. Жетончик можно обменять на пирожок и получить шарик с символикой БКК в подарок. К концу дня по набережной ходили люди с сотнями фирменных шаров - вкуснятину от Самарского БКК попробовали почти все гости площадки «КП».

- День города - главный праздник Самары, - считает первый заместитель генерального директора Самарского булочно-кондитерского комбината Владимир Ерошин. - Такое событие мы пропустить не могли. Сегодня мы не просто угощаем самарцев вкусными пирожками, но и приготовили для них подарок - знакомство с нашим новым проектом Pikantori.

Pikantori - это новая торговая марка Самарского БКК. Ассортимент тортов разработан в соответствии со всеми канонами современной кондитерской моды. Отличительная особенность новых изделий - лаконичный дизайн и изысканность вкуса. В этом уже смогли убедиться покупатели семи фирменных магазинов СБКК.

- Я пробовала торты «Фаворит» и «Тропик», - рассказала самарчанка Ирина Гнездилова. - Очень вкусно, буду рекомендовать знакомым.

«Арабская ночь», «Дольче Вита», «Королевский десерт» - названия говорят сами за себя. Эти торты так и хочется попробовать. Отличная возможность познакомиться с новой продукцией появилась у пяти счастливчиков: самые смелые гости праздника, решившиеся на участие в мастер-классе Самарской федерации ушу, получили в подарок сертификаты на приобретение любого торта ТМ Pikantori в фирменных магазинах Самарского БКК.

Готовим просто и полезно

"Слобода" - Живая ЕдаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мастер-класс для любителей вкусной и полезной еды подготовила ТМ «Слобода». Ее главный продукт - майонез «Слобода» - хорошо известен самарцам.

- Разнообразная еда - это замечательный способ сделать будни ярче, - говорит автор мастер-класса Оксана Аксенова. - «Слобода» дает нам такую возможность. Выбор огромный. Берем подсушенный в тостере цельнозерновой хлеб, любого вкуса майонез ТМ «Слобода» и добавляем ингредиенты: авокадо, помидор, баклажан, любые овощи по вкусу, лист салата. Вкусный и полезный перекус готов - в нем и углеводы, и клетчатка, и любимый майонез, чтобы сделать еду вкуснее и полезнее. Мы показали, как можно интересно сочетать продукты с майонезом «Слобода».

Дети и взрослые с удовольствием делали и дегустировали самые разные, но неизменно оригинальные бутерброды с майонезом ТМ «Слобода», участвовали в конкурсах и получали призы от ТМ «Слобода».

Торговая марка "Слобода" сделала праздник по-настоящему яркимФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я очень люблю этот майонез и всегда его покупаю, - говорит гость праздника Вера Комарова. - Он действительно натуральный, в его составе: подсолнечное масло, вода, соль, сахар, яичный желток, горчичное масло и уксус - никаких консервантов, никаких стабилизаторов. Что может быть лучше?

Торговая марка «Слобода» сделала праздник по-настоящему вкусным, ярким и поделилась с нами Живой Едой!

Живая Еда - это то, что питает нас изнутри, дает жизненные силы и энергию каждый день! Свежие отборные ингредиенты, качество которых подтверждено системой «Органик-контроль», становятся натуральными продуктами «Слобода»: золотистыми растительными маслами, аппетитными майонезами, соусами и кетчупами, чтобы каждый мог ощутить пользу Живой Еды, насладиться ее чистым вкусом, почувствовать бережную заботу природы.

Личный повар 24 часа в сутки

Очередь выстроилась в шатер компании «Кило вкуса» - это сервис доставки домашней еды от производителя. Здесь можно было дегустировать вкусные и натуральные пельмени, равиоли, котлеты, пасту, соусы…

При заказе до конца месяца укажите промокод dengorodaФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Очень вкусно, - уверяет Владимир Кулешов. - И правда, как дома. Особенно мне понравились равиоли.

Наверное, одним из самых зрелищных и веселых конкурсов стало соревнование по скоростному поеданию пельменей. Победитель-счастливчик получил промокод на недельный набор продуктов на семью из двух человек. А это 12 килограммов готовой еды - приз, за который стоило побороться.

- Я очень люблю готовить, но не всегда есть время, - признается победительница Танзиля Маняпова. - Поэтому сервисами доставки готовой еды пользуюсь регулярно. Это удобно, быстро. Очень хотелось получить главный приз. Нас как раз в семье двое.

В таком конкурсе Танзиля впервые принимала участие.

- А почему бы не повеселиться, праздник же! Поставила цель - выиграть: закрыла глаза, старалась не смотреть по сторонам. Вкусно было, поэтому с заданием справилась быстро. Ведущий даже пошутил: вас, наверное, неделю не кормили, - смеется победительница. Свой приз она уже получила. А все желающие могут заказать вкусную, сбалансированную еду на сайте компании. Немаловажно, что заказы можно составлять в соответствии с личными предпочтениями: хочешь, с говядиной, хочешь, с курицей, хочешь, овощное меню. И число клиентов постоянно растет, ведь это очень удобно и в духе времени.

В зоне "Ростелекома" можно было сделать яркие фотоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Открой в себе талант

Партнеры Дня города с «КП» подготовили немало интересного для самых маленьких посетителей набережной. Веселый праздник на набережной продолжался несколько часов. Гости фотографировались в специальной зоне от «Ростелекома», веселились на площадке «Сто-АВТО» - дилерского центра Самарские автомобили».

Жителей Самары ждали тест-драйвы от автосалоновФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Автосалон представил новый Chery Tiggo 4 – компактный городской кроссовер. Горожане могли познакомиться с автомобилем и записаться на тест-драйв. Жители также смогли оценить спортивные товары от «Декатлона».

Посетители смогли оценить богатство выбора товаров в ДекатлонеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А на площадке Города профессий КИДС СПЕЙС под руководством опытных наставников мальчишки и девчонки могли примерить на себя роль феремера, инженера, стоматолога, стилиста. Восторгу не было предела. А доступно это удовольствие не только в День города - Город профессий КИДС СПЕЙС в «Авроре» ждет вас ежедневно. Не менее интересными были занятия от Школа скорочтения, каллиграфии, развития памяти и интеллекта IQ007. И малыши, и подростки, занимаясь под руководством опытных педагогов, могут открыть в себе новые таланты и способности. Здесь можно научиться быстро читать, красиво писать и считать в уме без калькулятора! В этом все желающие могли убедиться на бесплатных мастер-классах, работавших во время Дня города.

С Днем города гостей праздника поздравил певец Михаил МорозовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Искорки» и Михаил Морозов

На площадке «Комсомолки» было весело - выступали артисты на ходулях, свои спортивные таланты демонстрировали ребята из Самарской федерации ушу и Федерации дзюдо Самарской области. Радовали талантами юные артисты из детского музыкального театра Ale&drums. Гостям праздника очень понравились танцевальные номера от детского музыкального вокально-хореографического театра «Искорки» и ансамбля русской и мордовской песни «Вияна», а песня от участницы проекта «Голос. Дети», финалистки детского «Евровидения» Анны Черноталовой «Выйду в поле ночью с конем» сорвала овации зрителей. Завершился праздник выступлением заслуженного артиста Республики Ингушетия, обладателя премии и золотой медали имени Ломоносова за вклад в отечественную культуру и искусство, лауреата международных фестивалей в России и Швейцарии Михаила Морозова. Он поздравил самарцев с Днем города и исполнил любимые ими песни.