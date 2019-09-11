«Бес попутал»: полковник ФСБ в Самаре раскаивается, что взял у нефтяников 64 млн рублей

Громкое дело в отношении бывшего заместителя начальника службы экономической безопасности УФСБ по Самарской области, полковника Сергея Гудованного сейчас рассматривается в Самарском гарнизонном военном суде с июня. Кроме него на скамье подсудимых оказались начальник отдела «М» (управления по контрразведывательному обеспечению МВД, МЧС и Минюста) Павел Чермашенцев, их бывший коллега из центрального аппарата ведомства Александр Переточкин, а также бизнесмены Алексей Пашкевич и Сергей Булатов.

10 сентября обвиняемым предоставили последнее слово. Сергей Гудованный выступил перед судом с проникновенной речью. Он заявил, что проведенные в СИЗО полтора года перевернули его сознание, и теперь он искренне раскаивается. Кроме того, он попросил сохранить орден, полученный им за боевые заслуги.

- Бес попутал, - покаялся он. - Я прошу прощения у семьи, коллег и всех, кто мне доверял. Это черное пятно на моей репутации.

Гудованный признал свою вину – но только по первому эпизоду, да и то частично.

- Мой подзащитный признал, получил от нефтяников 64 миллиона. Остальные деньги, найденные при обыске – это семейные средства. Второй и третий эпизоды, инкриминированные следствием, мы отрицаем. Надеемся на взвешенное и разумное решение суда, - рассказал журналисту "КП-Самара" адвокат Сергея Гудованного Андрей Карнамазов.

Напомним, Сергея Гудованного и Павла Чермашенцева в апреле 2018 года взяли с поличным при передаче 1,5 миллионов рублей. Кроме того, при обыске дома у Гудованного обнаружили 84 миллиона рублей, а также оружие и патроны. По версии следствия, силовики ежемесячно получали миллионные гонорары за то, что «крышевали» работающие в области нефтебазы. В прошлом году Сергея Гудованного отправили в СИЗО, а Павла Чермашенцева - под домашний арест. Гудованный несколько раз пытался добиться смягчения меры пресечения, настаивая на ухудшении здоровья, однако каждый раз его оставляли под арестом.

Для Сергея Гудованного обвинение запросило 21 год лишения свободы и штраф 105,9 млн рублей. Ему вменяют сразу три эпизода – мошенничество в особо крупном размере, взяточничество и незаконное хранение оружия. Для обвиняевмого в мошенничестве Павла Черемшанцева прокуратура запросила 6,6 лет лишения свободы и полумиллионный штраф. Кроме того, гособвинение просит лишить бывших офицеров ФСБ всех госнаград. Остальные фигуранты дела, по версии следствия, выступали посредниками при передаче взяток.

Суд должен огласить вердикт 30 сентября.