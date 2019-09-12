"Сургут успел первым": самарские художники рисуют в ХМАО гигантский портрет пилотов из Сызрани и Екатеринбурга

Героев России пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые в августе этого года посадили самолет "Уральских авиалиний" в кукурузном поле и спасли жизни 200 пассажиров запечатлят на гигантском мурале в Сургуте.

Портреты летчиков появляется на одной из многоэтажек города по адресу улица Мира, 34а из-под легкой руки самарских уличных художников Семена Маверского, Оксаны Гладковой и Никиты Авсиевича.

Прославлять героев в уличных картинах ребятам не впервой. В 2018 году они уже отметились громкими социальными и паблик-арт-работами, такими как мурал к победе сборной России над Испанией в матче Чемпионата мира по футболу, где были изображены тренер национальной команды Станислав Черчесов, Артем Дзюба и Игорь Акинфеев, с его ногой Бога.

Эта и другие работы впечатлили власти Сургута и местный фонд капитального ремонта.

- Нам предложили нарисовать пилотов Героев России. И долго уговаривать нас не пришлось. Нам это интересно, для нас самих это важно, - рассказал "Комсомолке" один из художников Семен Маверский.

То, что Дамира Юсупова, который раньше жил в Сзырани, и уроженца Екатеринбурга Георгия Мурзина предложили нарисовать именно в Сургуте, художников не удивило.

- Гагарина же везде рисуют. Почему бы в Сургуте не нарисовать Героев России. Тема актуальная. Сургут просто всех опередил, - считает Семен Маверский.

Работать над уличным портретом Героев начали 9 сентября Фото: личный архив художников

Эскиз мурала выполнен в уникальной стилистике самарской арт-команды. Оба пилота изображены по плечи, рядом самолет и кукуруза и, конечно, сакраментальная фраза "Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы", сказанная одним из бортпроводников.

- Идею с фразой нам подкинули, но все остальное - стиль и исполнение - наше, - продолжает Семен Маверский. - Эскиз создавали неделю, и потом долго ждали согласования.

Трудится над "героическим" муралом самарцы начали в понедельник, 9 сентября, переносить эскиз на стену. Сейчас он готов на 80% и почти полностью в цвете и почти полностью занимает фасад площадью 20,5х14 метров. По словам художников на граффити ушло около 300 баллончиков с краской. Завершить работу самарцы планируют в это воскресенье.

В перспективе у стрит-арт художников еще много проектов, в основном по Самаре и Самарской области, но какие именно они пока держат в секрете. Скоро самарцы сами все увидят.