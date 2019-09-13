Зенит - Арсенал 13 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 9 тура Чемпионата России РПЛ

Игра Зенит - Арсенал Тула открывает 9 тур Чемпионата России, 13 сентября в Санкт-Петербурге в 20.00 (мск) сыграют команды РПЛ, одна из которых находится в середине турнирной таблицы, а вторая твердо намерена побороться за первое место. Судить матч будет Павел Кукуян из Сочи.

Питерский клуб занимает вторую строчку в таблице, в прошлом туре команда вырвала победу у московского "Спартака" благодаря голу Жиркова. До этого у сине-бело-голубых была неудачная серия: ничья с "Краснодаром" и "Ахматом", обидное поражение от "Уфы".

У "Зенита" в текущем матче не сыграет Оздоев, который перебрал предупреждений, под вопросом Малком с травмой. На остальных игроков Семак может рассчитывать, и выбор у тренера явно неплохой. Сыграть за питерцев сможет покинувший лазарет Дриусси.

У "Арсенала" сезон начался неудачно. Из Лиги Европы клуб вылетел после разгрома от "Нефтчи". В восьми турах РПЛ у "канониров" уже три поражения. Но от зоны еврокубков команду отделяют всего пару очков и за них она точно поборется в матче. Не выйти на поле может Костадинов, который восстанавливался после травмы в Турине.

Статистика встреч Зенит - Арсенал

В прошлом сезоне один раз у себя дома победил Зенит, один раз победа осталась за "Арсеналом", который одолел питерцев со счетом 4:2 на своем поле. Всего же клубы встречались восемь раз. Из них трижды выигрывали "Зенит", дважды - туляки. Самый крупный счет был в сентябре 2016 года. Команда из Питера выиграла со счетом 0:5.

Прогноз букмекеров на игру Зенит - Арсенал Тула 13 сентября 2019.

Букмекеры считают, что больше шансов на победу у хозяев поля, на их выигрыш коэффициент 1,4. 4,5 ставят на ничейный результат, а вот в удачу гостей пока совсем не верят. "Арсенал" играет крайне неуверенно и, навверняка, "Зенит" сможет уверенно забрать столь нужные команде очки. Тем более "Зенит" может похвастаться отличной линией защиты, а, значит, способен просто не допустить соперников до опасных положений у своих ворот.

Где посмотреть матч Зенит - Арсенал Тула 13 сентября 2019

Смотреть игру онлайн можно на канале Матч Премьер в 20:00 по московскому времени

Текстовая онлайн-трансляция матча Зенит - Арсенал состоится на сайте kp.ru в 20.00 (мск).