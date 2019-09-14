2019-09-14T22:42:54+03:00
Общество

Безумный Дед Мороз на старте: как в Самаре прошла Хрящевка "NEW Yeee" Challenge 2019

Лучшие кадры забега ХРЯЩЕВКА "NEW Yeee" Challenge 2019 под Самарой
Ольга АФАНАСЬЕВА
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На новом этапе Хрящевки было по-новогоднему веселоНа новом этапе Хрящевки было по-новогоднему веселоФото: Александр ЯКОВЛЕВ

В субботу под Самарой состоялся самый странный забег года. ХРЯЩЕВКА "NEW Yeee" Challenge 2019 -это не только про спорт, в первую очередь - это испытание для сильных душой и немного сумасшедших.

И толпа бежит сквозь грязь Фото: Александр ЯКОВЛЕВ

И толпа бежит сквозь грязьФото: Александр ЯКОВЛЕВ

Итак: ХРЯЩЕВКА "NEW Yeee" Challenge 2019 - это забег сквозь грязь, воду, тела соперников. Каждый год это мероприятие становится поводом преодолеть свое стремление к чистоте и порядку. Чистым к финишу не добирается никто.

Веселье - главное, чего ждут от забега каждый год Фото: Александр ЯКОВЛЕВ

Веселье - главное, чего ждут от забега каждый годФото: Александр ЯКОВЛЕВ

В этом году темой забега стали новогодние развлечения. Поэтому придумать костюм было неслложно. В основном, все становились Снегурочками или Дедами Морозами.

Каждый придумывал костюм по вкусу Фото: Александр ЯКОВЛЕВ

Каждый придумывал костюм по вкусуФото: Александр ЯКОВЛЕВ

Были, конечно, варианты экстремальнее. Кто-то превращался в елочку, кто-то в миньонов. Главное, то весело: бежать в развевающихся нарядах, спасать коллег и конкурентов из болота, лужи или от собственной лени.

Испытания были непростые Фото: Александр ЯКОВЛЕВ

Испытания были непростыеФото: Александр ЯКОВЛЕВ

На трассе всех ждали безумные испытания. Катания с горок, пенная вечеринка. Среди препятствий были джунгли, мертвое море и преграды под таинственными названиями.

Участники были счастливы Фото: Александр ЯКОВЛЕВ

Участники были счастливыФото: Александр ЯКОВЛЕВ

В этом году забег проходил уже в шестой раз. И порадовал новыми этапами всех завсегдатаев этого развлечения.

Красотки преодолели все рубежи

Красотки преодолели все рубежи

За лучшие костюмы можно было получить подарок. Но самым главным призом стали эмоции, которые точно остались в памяти у каждого.

Веселые мандарины подкупили всех

Веселые мандарины подкупили всех

ИСТОЧНИК KP.RU

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