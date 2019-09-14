Безумный Дед Мороз на старте: как в Самаре прошла Хрящевка "NEW Yeee" Challenge 2019

В субботу под Самарой состоялся самый странный забег года. ХРЯЩЕВКА "NEW Yeee" Challenge 2019 -это не только про спорт, в первую очередь - это испытание для сильных душой и немного сумасшедших.

И толпа бежит сквозь грязьФото: Александр ЯКОВЛЕВ

Итак: ХРЯЩЕВКА "NEW Yeee" Challenge 2019 - это забег сквозь грязь, воду, тела соперников. Каждый год это мероприятие становится поводом преодолеть свое стремление к чистоте и порядку. Чистым к финишу не добирается никто.

Веселье - главное, чего ждут от забега каждый годФото: Александр ЯКОВЛЕВ

В этом году темой забега стали новогодние развлечения. Поэтому придумать костюм было неслложно. В основном, все становились Снегурочками или Дедами Морозами.

Каждый придумывал костюм по вкусуФото: Александр ЯКОВЛЕВ

Были, конечно, варианты экстремальнее. Кто-то превращался в елочку, кто-то в миньонов. Главное, то весело: бежать в развевающихся нарядах, спасать коллег и конкурентов из болота, лужи или от собственной лени.

Испытания были непростыеФото: Александр ЯКОВЛЕВ

На трассе всех ждали безумные испытания. Катания с горок, пенная вечеринка. Среди препятствий были джунгли, мертвое море и преграды под таинственными названиями.

Участники были счастливыФото: Александр ЯКОВЛЕВ

В этом году забег проходил уже в шестой раз. И порадовал новыми этапами всех завсегдатаев этого развлечения.

Красотки преодолели все рубежи

За лучшие костюмы можно было получить подарок. Но самым главным призом стали эмоции, которые точно остались в памяти у каждого.