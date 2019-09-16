«Лион» — «Зенит» 17 сентября 2019 года: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

Прогноз на матч «Лион» — «Зенит» 17 сентября 2019 года в Лиге чемпионов — 2-2.

Во вторник, 17 сентября, стартует долгожданный для всех любителей футбола долгожданный групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Внимание российского зрителя завтра будет приковано к группе G — питерский «Зенит» начинает 1-й тур выездным матчем с «Лионом». Встреча пройдет на стадионе «Люмьер» во Франции.

Команда из Санкт-Петербурга является одни из лидеров в РПЛ и показывает неплохой футбол. В хорошей форме Артем Дзюба, который, к слову, уже забивал предстоящему сопернику. На групповом этапе ЛЧ — 2015/2016 «Зенит» дважды обыграл «Лион» — 3-1 дома, Дзюба забил первый мяч, и 2-0 на выезде — Артем сделал дубль.

Нужно набирать очки россиянам и сейчас, потому что в их квартете все коллективы примерно одного уровня — помимо «Лиона» там «Бенфика» и «Лейпциг» — и каждый балл на счету.

Хорошо знает «львов» Малком — самый известный и дорогой новичок «Зенита». Впрочем, он уже месяц не играет из-за травмы и перспективы его участия в грядущем поединке весьма туманные. Но выздоровел Дриусси, «зажигает» на левом фланге Жирков, надежен Лунев — у подопечных Сергея Семака весьма неплохие шансы.

Тем не менее, «Лион», идущий в родном чемпионате на 8 строчке, фаворит. Во многом этот статус обеспечивается из-за домашних стен.

Команда Силвиньо летом значительно изменилась. Ушли лидеры — Ндомбеле, Менди, Фекир. Среди заметных покупок — бразилец Тиаго Мендес. По-прежнему здорово выглядит нападение — Депай, Дембеле, Траоре, Терье. Эти парни сделали «Лион» самой забивной в «Лиге 1» на сегодняшний день. Впрочем, в последних турах клуб немного лихорадит.

Букмекеры за «Лион». Средний коэффициент на них — 1,75. На ничью — 3,82. На «Зенит» — 5,3.

На матч назначена английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.

В прямом эфире встречу покажут Матч ТВ и Матч Премьер в 19:55 по московскому времени.