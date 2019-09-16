На качелях, по канату, да и с горки с ветерком: во дворе победителей конкурса «Лучшие УК и ТСЖ» появилась современная детская площадка

- Она такая красивая, хорошая! - С восторгом отзывается о новой детской площадке четырехлетний Артемий. - Мы будем здесь играть в догонялки и в прятки! Вон там можно спрятаться и вот здесь. Но приятнее всего кататься с горки! Это я больше всего люблю!

Нужный подарок

Новый детский деревянный городок во дворе дома №27 на улице Свердлова в Новокуйбышевске - это подарок компаний «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» добросовестному ТСЖ «Надежда». Именно эта организация стала одним из победителей конкурса «Лучшие УК и ТСЖ».

- Мы впервые провели этот конкурс. Участвовали в нем около 40 компаний, из которых были выбраны пять лидеров. Лучших из лучших отбирали из трех городов Самарской области: Тольятти, Новокуйбышевск, Самара, - рассказал директор по продажам Самарского филиала ОА «Энергосбыт Плюс» Юрий Рябов.

Победителей оценивали по нескольким критериям: во-первых, готовность к отопительному периоду. Потому что бесперебойное отопление и готовность к зиме зависит не только от теплоснабжающей организации, но и от самих потребителей. Второй критерий - оснащение приборами учета. Еще одно условие - отсутствие задолженности за потребленные тепловые ресурсы. Самые активные управляющие компании оказались в Тольятти. Там больше всего жителей имеют прямые договоры с теплоэнергетиками и сами подсказывают УК, в каких конкурсах заявить о себе, активно участвуют в благоустройстве своих домов.

- Новокуйбышевское ТСЖ «Надежда» выполнило все условия акции и получило современный игровой комплекс. Еще четыре городка будут установлены во дворах победителей в Самаре и Тольятти, - отметил Юрий Рябов.

Это далеко не первый социально значимый проект компании. «Т Плюс» уделяет много внимания благоустройству городов и образовательным программам для студентов.

- «Т Плюс» социально ориентированная компания. Мы не только обеспечиваем теплоснабжения, предоставляем качественные услуги, но и думаем о том, чтобы людям было комфортно жить в городах нашего присутствия. К тем более, когда речь заходит о детях, - заявил замдиректора филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» по развитию тепловых узлов Денис Бобров. - Обеспечить подрастающее поколение комфортными условиями для времяпрепровождения вдвойне приятно.

Когда хочется говорить «спасибо»

Новую площадку оценили не только юные жители Новокуйбышевска, но и их родители. Сюда приходят всей семьей.

- Мы пришли с внучкой. Ей так понравилась эта площадка, что она уже все ее возможности испытала и все равно каждый день мы здесь. Молодцы, спасибо за площадку, - улыбается Надежда Семена.

На открытие площадки приехали и представители администрации Новокуйбышевска.

- От лица администрации выражаю благодарность руководству «Т Плюс», за то, что они не только теплом нас зимой обеспечивают, вкладывают в коммуникации нашего города колоссальные средства, но и с социальной позиции относятся к населению. Делают все для людей. А эта площадка - благодарность ТСЖ «Надежда» за добросовестное отношение к платежам и участию в жизни города, - заявил руководитель департамент городского хозяйства Новокуйбышевска Вадим Чирков.

Во время открытия детского игрового комплекса, в поддержку Всероссийского фестиваля #Вместе ярче, теплоэнергетики провели увлекательную викторину. Детворе напомнили о правилах энергобезопасности и рассказали об энергосбережении. Каждый участник игры получил в подарок раскраски, яркие значки.

Своих добросовестных клиентов компания «ЭнергосбыТ Плюс» поощряет регулярно. Вот и акцию «Лучшие УК и ТСЖ» теплоэнергетики обещают провести в следующем году.