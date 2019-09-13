«Родители надеялись только на чудо»: самарские врачи спасли сильно поврежденный глаз 7-летнего ребенка

Уникальную операцию провели самарские врачи, чтобы вернуть зрение семилетнему мальчику, который мог бы остаться без глаза на всю жизнь. Сейчас Егорка уже освоился в стенах областной больницы им. Ерошевского, а родители до сих пор вздрагивают, вспоминая тот страшный день 30 августа. Тогда мальчик пошел гулять с друзьями во двор рядом с домом, где в Тольятти и живет семья Тишкиных. Последний летний день, скоро школа, второй класс, встреча с товарищами. Но в привычное течение жизни вмешалась трагическая случайность. Мальчик ударил палкой по пластиковой бутылке, палка отскочила – прямо в глаз. Сам Егор, почувствовавший в тот момент ужасную боль, практически ничего не помнит. А вот его родители никогда не забудут всю гамму охвативших их чувств, когда врачи сказали: возможность сохранить глаз минимальна.

Но тольяттинские врачи сразу приняли верное решение – отправить маленького пациента в Самару, в областную больницу. Там Егорка снова оказался на операционном столе. Больше часа хирурги «колдовали» над его глазом.

Мальчик мог остаться без глаза, но врачи совершили чудоФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Ребенок к нам поступил с тяжелой травмой, с разрывом оболочек глаза, с отсутствием предметного зрения, - рассказывает заведующий детским отделением больницы им.Ерошевского Андрей Синеок. – Мы провели хирургическое вмешательство по восстановлению анатомических структур глаза и удалению поврежденного хрусталика. Это была сложная операция, мы не знали, с чем столкнемся, все решения приходилось принимать на ходу. Но в результате получены зрительные функции, зрение восстановлено, глаз сохранен, мальчик видит, даже пытается читать офтальмологические таблицы.

Сейчас Егорка проходит консервативное лечение. Но через пять-шесть месяцев ему предстоит еще одна операция – оптико-реконструктивная, по вживлению нового хрусталика. Сейчас ее делать нельзя – поврежденному глазу нужно отдохнуть и восстановиться. Врачи уверены – прогноз для мальчика благоприятный, и есть надежда, что зрение полностью восстановится.

- Огромное спасибо врачам, что сохранили глаз – это настоящее чудо, была серьезная угроза его потери, - отец Егорки Алексей Тишкин до сих пор не может отойти от пережитого шока. - Доктора действовали настолько профессионально, что ребенок даже не плакал, нисколько не боялся всех этих медицинских процедур. Конечно, теперь будем соблюдать щадящий режим, но это неважно – главное, что восстановилось зрение.