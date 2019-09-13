Справится не каждый: в Самаре ищут хозяев для 10 осиротевших енотиков

В самарском енотоприюте "Лесная братва" ждут пополнение. Сюда из Перми едет большая енотосемья: папа, две мамы и семеро шестимесячных малышей. У себя в городе полосатые жили в уютной квартире, вместе с хозяйкой Еленой. Взрослые еноты не так давно стали родителями, у них был обустроен отдельный вольер - в общем, жили они и не тужили. Пока не пришла в семью беда. Хозяйка уже давно тяжело болела и совсем недавно умерла. Родственники посмотрели на стаю и только тяжело вздохнули: воспитывать енотов и ухаживать за ними не так-то просто, не каждый потянет. Наследники Елены оказались не из породы стойких зоолюбителей и стали искать питомцам новый дом.

Малыши очень милые и очень озорные

- Родные обратились к сообществу енотовладельцев за помощью, - рассказывает создатель самарского енотокафе «Лесная Братва» Татьяна Артемьева. - Наше енотокафе также работает как енотоприют, центр помощи и реабилитации, поэтому мы решили помочь совместно и подбираем новых родителей малышам. Мы не отдадим детишек абы как: только под строгим контролем и после обучения у нас в енотошколе, дабы не было отказников опять и люди понимали, кого они берут домой. У нас, к сожалению, уже есть случай, где от слепого енота отказались, сейчас он прошел адаптацию и очень счастлив в енотокафе Самары. Если не найдем хозяев этим сиротками, то они так же останутся у нас.

В Самарском енотокафе сегодня живут полосатики со всей страны и из-за рубежа - например, из Донецка, Луганской области и из Канады. Это один из немногих в стране приютов, где этим животным помогают реабилитироваться после тяжелых событий и адаптироваться к новым условиям.

Но отдадут их только тем, кто серьезно настроен

У енотов пока нет имен, их отдают как по несколько особей, так и по одному, главное, как говорят в енотоприюте - понимать это животное. Не будут разлучать только взрослых енотов - они уже привыкли жить вместе.

- Еноты конечно маленькие, но зубастики, сразу предупреждаю - мимимишности и кошачьей ласки не ждите, - предупреждает Татьяна. - Нужно много сил и терпения на воспитание полосатых. Если возникает мнение, что взял и все - это не тот случай. Енотам не важно, сколько у вас метров жилище, главное человек должен быть рядом всегда. Если нет такой возможности и вы все время на работе, то еноту нужен вольер, в нем комплекс для упражнений, например, спортивная стенка с канатами и качельками, где он будет упражняться в ловкости и просто играть. Нужны игрушки, лучше машинки и развивающие музыкальные игрушки, погремушки. Питание для енотов тоже не из дешевых.

Специалисты предупреждают: если с енотом мало общаться, то он обидится и может разгромить квартиру. У животного острые зубы, которыми, если его не воспитать, он может нанести серьезные глубокие раны. Но бить полосатого тоже нельзя - запомнит и отомстит. А еще запросто может включить плиту, открыть воду или дверь.

- Разум енота сродни ребенку от 3 до 7 лет, поэтому с ним нужно разговаривать – они все понимают, им становится стыдно, если нахулиганил, они могут смущаться, - говорит Татьяна.

Сейчас еноты живут в домах как минимум 22 самарцев. Уже известно, что как минимум два енотика из Перми найдут новый дом у самарчанки Натальи, часть малышей, возможно, поедут в Москву или Питер. Если вы хотите помочь осиротевшим полосатикам обрести новую семью, то можете обращаться в енотокафе «Лесная братва».