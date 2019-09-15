Пицца от Анюкова и шашлык от Гацкана: новички "Крыльев" рассказали, как собираются обыгрывать "Краснодар"

Новички самарских "Крыльев" рассказали, как собираются обыгрывать "Краснодар" в матче 15 сентября 2019 года. За несколько дней до игры футболисты, которые пополнили команду летом, встретились с болельщиками в "Загородном парке". Усиливающая команду "десятка" расположилась в беседках, с арбузами, шашлыками, пиццей и раздавала автографы. Фанаты были счастливы.

Все 10 новичков "Крыльев Советов"Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- Я каждый раз стараюсь попасть на встречу с игроками, это просто нереальное удовольствие. Конечно, я верю, что наша команда настроится и наконец-то будет показывать результат, который всех порадует. Пополнение сильное, ждем, что все ребята заиграют. И будем болеть, конечно же, - говорит болельщик Андрей Силаков.

Виталий Лысцов приехал из Португалии и улыбается во все 32 зубаФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Полцзащитник Дмитрий Комбаров, которого на поле уже успели оценить все поклонники самарского футбола, поделился своими эмоциями от встречи:

- Нас такие встречи заряжают энергией, я рад видеть здесь болельщиков, которые поддерживают нас и на поле постоянно. Очень здорово, что болельщики здесь очень хорошо разбираются в футболе, радует, когда слышишь восторги от хороших комбинаций, а не только от забитых мячей, - поделился он.

Фанаты безропотно ждали в очереди, чтобы прикоснуться к своим кумирамФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Общался с игроками и новичок Виталий Лысцов - он приехал совсем недавно, из солнечной Португалии.

- Я пока не успел даже Самару посмотреть, но ещё погуляю. Начинаем с выездных игр, и я надеюсь, что предоставится возможность порадовать фанатов, - говорит он.

Можно было сфотографироваться с тренером и игрокамиФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Сам тренер клуба Миодраг Божович поделился своими впечатлениями от пополнения. Он считает, что если бы у клуба было больше денег, можно было бы купить более топовых игроков. Но сейчас в команду пришли люди, которые показывают очень хорошие результаты. - Впереди непростая игра с Краснодаром, это сильный клуб, но мы будем стараться все делать для победы. Атмосфера в команде сейчас хорошая, все понимают свои задачи. Будем во всех играх стремиться к победе, - подчеркнул он. И отметил, что от Александра Соболева ждёт дальнейшего прогресса, который в дальнейшем позволит ему попасть в сборную.

Всем новичкам вручили майки с их фамилиейФото: Кирилл ГУРОВ

Также Миодраг отметил, что видит кандидатур для основы в молодежка, и это не только Егор Голенков. Так что ближайшие матчи точно обещают быть интересными.

Фанаты ыли счастливы видеть всех своих кумировФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Прямую трансляцию матча "Крылья Советов - Краснодар" смотрите здесь.