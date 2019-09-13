Нашли сероводород и формальдегид: появились реальные данные о состоянии воздуха в Тольятти

Данные не подтасуешь!

В Тольятти 10 дней на улицах работала мобильная экологическая лаборатория. Специализированный автомобиль принадлежит компании СИБУР, по просьбе администрации города компания предоставила его городу. Тема экологии в Автограде стоит достаточно остро: активные горожане даже на небольшие изменения в составе воздуха реагируют гораздо жестче, чем их земляки с других городов региона. Экологическая сознательность тольяттинцам свойственна, но для того, чтобы тема загрязнения окружающей среды не превращалась в платформу для увеличения популярности отдельных личностей, нужны факты и цифры, а не мнения, иногда ни на чем не основанные. Именно поэтому одним из запросов активных и озабоченных судьбой города жителей была работа на улицах мобильной лаборатории, которая независимо определит, чем дышат горожане и где есть какие-то загрязнения.

Свою работу экомобиль начал 26 августа. До 6 сентября лаборатория выполнила 350 анализов, побывала она в 27 точках города. Заезжали экологи во дворы, побывали в самых оживленных местах. Придраться к объективности сложно: контролировали работу мобильного комплекса общественники, представители социально-экологического союза, члены молодежного парламента, журналисты. Схитрить бы исследователям не удалось, да и цели такой не было. Задача работы лаборатории – понять, где самые больные точки, найти «вредителей», загрязняющих воздуха. И часто ими оказываются представители малого бизнеса, которые не всегда ответственно подходят к защите окружающей среды, как крупные предприятия. Кто-то предпочитает откупиться от проверяющих и не думать о том, как их деятельность влияет на окружающую среду. А ведь есть еще автомобили – в автограде больше 700 тысяч жителей, представляете сколько машин каждый день стоят в пробках и радуют всех прохожих выхлопными газами?

Воздух анализируют по 13 веществам

Проверяли по всем параметрам

В мобильной лаборатории есть и автоматические газоанализаторы, и хроматографический комплекс. Воздух все эти десять дней оценивали по всем параметрам. Замеры проводили по 13 веществам: аммиак, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, изопропил бензол, бутадиен, альфаметилстирол, сероводород, толуол, циклогексан, стирол, бензол и формальдегид.

Несмотря на то, что сами жители постоянно говорят о том, что воздух в городе чуть ли не самый грязный в регионе, превышений нашли не так уж и много. На улице Шлюзовая, 8 29 августа зафиксировали отклонения по формальдегиду в 1,6 раз. А 30 августа ПДК превысили по сероводороду сразу в нескольких точках: в северном промузле на ул. Новозаводской,2 в 1,1 раза, по ул. Коммунальная 3 в 2,3 раза. 5 сентября отклонения от нормы также по сероводороду в шесть раз нашли в Комсомольском районе по адресу ул. Чайкиной, 28б и на точке отбора около ТоТЭЦ в 1,6 раз.

Измерения проводили в разное время и в разных районах города

Сейчас все результаты замера – у должностных лиц администрации города. В каждом случае разберутся специалисты, им предстоит найти источники загрязнения и устранить их. Есть и первые оргвыводы: например, до работы лаборатории содержание сероводорода в воздухе в Тольятти не замеряли, но сразу после этого решили дополнительно фиксировать эта данные на стационарном посту в Комсомольском районе.

- Чтобы понять ситуацию, на карту Комсомольского района были нанесены все объекты негативного воздействия. Это порядка 100 предприятий. С учетом превышений и направления ветра был определен сектор, где могут находиться источники выбросов. Были направлены запросы в прокуратуру Комсомольского района о проведении внеплановых проверок на этих предприятиях. Мы не имеем конкретных сведений про предприятия, поэтому проверка будет в комплексе. Кроме того, чтобы определить неучтенные источники, постоянно проводятся новые проверки. Автотранспорт и предприятия в сумме образуют эти превышения. Поэтому в каждом случае разбираемся отдельно, - объяснил начальник отдела государственного экологического надзора администрации Тольятти Олег Кипуров.

Городу автомобиль предоставил СИБУР

Все данные исследований опубликованы в открытом доступе в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе «СИБУР Тольятти». А сами тольяттинцы могут тоже приложить свою руку к улучшению экологической ситуации в городе, ведь даже одно посаженное дерево может значительно улучшить ситуацию. Так что будущее планеты и родного города – в наших руках.