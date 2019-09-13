Скорострельный Дзюба и голова Шатова: "Зенит" возвращается на первое место в РПЛ

Победой хозяев завершается в Санкт-Петербурге встреча Зенит - Арсенал 13 сентября в 9 туре РПЛ. В первом после перерыва на игры сборных матче Чемпионата России сине-бело-голубые спокойно берут свои три очка.

"Зенит" активно начал игру и уже на шестой минуте лучший игрок матча Артем Дзюба после подачи Сантоса со штрафного отправил мяч в сетку головой. Не смог помешать нападающему Бауэр.

Быстрый гол Артема Дзюбы в игре Зенит - Арсенал 13 сентября 2019. Счет 1:0.Зенит - Арсенал. 1:0. Артем Дзюба

На 13 минуте "Арсенал" лишился Альвареса: игрока свалил Кузяев. Вместо него на поле вышел Максим Володько.

На 21 минуте Александр Денисов рукой помешал игроку соперников в штрафной площади, и Кукуян не сомневаясь ни минуты назначил пенальти. Который Азмун не забил! Игрок отправил мяч в нижний угол ворот соперника и Левашов сумел все рассчитать и спасти свой клуб.

Зенит - Арсенал 13 сентября: Азмун не забивает пенальти, Левашов спасает команду.Азмун не забивает пенальти

До конца тайма ничего интересного больше не произошло. Все остальные мячи забивали уже после перерыва. Правда, до свистка еще две желтые карточки получили Денисов и Бауэр - оба обижали Дзюбу, и им этого не простили.

После перерыва "Арсенал" оживился. И это на 57 минуте закончилось голом. Защитники "Зенита" заработали против своей команды штрафной, буквально с пограничной линии пробил его Берхамов, мощным ударом перекинул мяч через стенку и попал прямо в ворота.

Кантмир Берхамов забивает "Зениту" со штрафного. Российская Премьер-Лига, 9 тур 13.09.2019.Зенит - Арсенал. 1:1. Кантемир Берхамов

Но уже на 62 минуте "Зенит" снова вырвался вперед. Теперь пенальти в ворота "Арсенала" бил Дриусси - и он не промахнулся. Стоит отметить, что в этой игре канониры как будто специально зарабатывали образцовые пенальти, никакой VAR не нужен.

На 75 минуте, покидая поле, Азмун нарушил правила, задержавшись, и Дзюба ласково вынес его за кромку.

А финальную точку в игре поставил Олег Шатов уже на 88 минуте: 3:1, отличный удар головой прямо в сетку и, конечно, невнимательность защитников Тулы. Но результат понятен: три очка у чемпионов, а "Арсеналу" теперь придется ждать следующего соперника. 22 сентября команда принимает дома "Урал". А Зенит 21 сентября примет "Рубин".

Статистика матча:

Гол Олега Шатова головой.Зенит - Арсенал. 3:1. Олег Шатов

Зенит - 14 ударов по воротам, Арсенал - 10

Удары в створ: 6:4

Фолы: 23:12

Желтые карточки: 1:3

Составы команд:

Зенит: Лунев, Сантос, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Барриос, Кузяев, Дриуси, Азмун, Дзюба

Арсенал: Левашов, Альварес, Беляев, Денисов, Григалава, Бауэр, Котадинов, Берхамов, Кангва, Ткачев Луценко