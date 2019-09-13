Звездный час Камилы Валиевой: прямая онлайн-трансляция произвольной программы девушек на Гран-при в Челябинске

После короткой программы у девушек на Гран-при по фигурному катанию- 2019 в Челябинске три призовых места занимают россиянки. Ксения Синицына, Виктория Ваксильева и, конечно, главная звезда этого Гран-при Камила Валиева набрали больше всех очков и готовятся побороться за медалями. Как их распределят девушки, не произойдет ли на льду досадных осечек - узнаем уже скоро.

Произвольная программа среди девушек начнется в 11.15 (мск). Смотреть видеотранслцияю выступлений наших фигуристок можно на сайте Первого канала и на kp.ru.

Валиева выйдет на лед последней. Начнет произвольную программу кореянка То Йихун. 4 и 5 место после короткой программы занимают японки Чисато Ураматсу и Нана Араки.

У Камилы Валиевой 73,56 балла, 15-летняя Ксения Синицына отстает он нее совсем немного - у девушки 73,04 балла. Виктория Васильева заработала 67.04 балла.

Уже после обеда мы узнаем, удастся ли Камиле оправдать надежды всех болельщиков и совершить чудо, как на Гран-при во Франции. Юной звездочке всего 13 лет, но ей уже предрекают славу Медведевой и Загитовой.