2019-09-21T16:14:55+03:00
Спорт

Спаслись на последних секундах: "Крылья Советов" в Грозном сыграли вничью с "Ахматом"

Счет в самой концовке игры сравнял защитник гостей Максим Карпов
Михаил ГОРЮНОВ
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"Крылья" чудом ушли от поражения"Крылья" чудом ушли от пораженияФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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В Грозном завершился матч 10-го тура РПЛ между местным "Ахматом" и самарскими "Крыльями Советов". Игра получилась боевой, так как обеим командам были необходимы очки.

Первые 15 минут ничем кроме борьбы не запомнились. А вот на 16-й отличный шанс отличиться имели хозяева. Исмаэл бил со штрафного, но Рыжиков вытянулся в струнку и отбил мяч, ударившись о штангу.

Вскоре Зиньковский мог отличиться у гостей. Он прорвался с правого фланга, но перекинул и голкипера, и ворота.

На 27-й минуте Понсе неожиданно открыл счет. Форвард головой перебросил мяч через выбежавшего ему на встречу Сергея Рыжикова. Судья зафиксировал оффсайд, но после подсказки помощника зафиксировал взятие ворот. 1-0!

Гол Андреса Понсе. Ахмат - Крылья Советов. 1:0. Российская Премьер-Лига, 10 тур 21.09.2019.Ахмат - Крылья Советов. 1:0. Андрес Понсе

"Крылья" отыграться в первом тайме не смогли, а второй стартовал с атак "Ахмата". Самарцы вернулись в игру только ближе к 60 минуте.

Вскоре волжане едва не забили - после подачи углового мяч оказался у Максима Карпова, тот бил в уже казалось бы пустые ворота, но Денис Глушаков чудом отбил круглого с ленточки.

Затем сам Карпов спас "Крылья" в аналогичной ситуации. Иванов бил с 11 метров, а Максим лег под мяч.

"КС" не давили, однако на 89 минуте Терехов получил мяч в опасной близости от ворот, пробил, но Городов остановил мяч на линии ворот, а потом еще и отбил его ногой.

Все шло к тому, что "Ахмат" наберет 3 очка, но на самой последней секунде тот же Карпов, уже игравший в нападении, сравнял счет. Терехов подал на Зиньковского, Антон умно скинул мяч вдоль ворот и Максим был точен. 1-1!

Команды набирают по одному очку и готовятся к Кубку России.

Ахмат - Крылья Советов. 1:1. Максим Карпов, Российская Премьер-Лига, 10 тур 21.09.2019.Ахмат - Крылья Советов. 1:1. Максим Карпов

ИСТОЧНИК KP.RU

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