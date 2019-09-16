2019-09-16T15:08:13+03:00
Общество

А еще жалуются! В Самаре за коммуналку в среднем платят всего-то 4615 рублей в месяц

Но даже с такой цифрой регион обогнал по цене платежек соседние регионы
Ольга НОВИКОВА
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Средняя цена услуг ЖКХ невысока, а на деле в квитанции суммы почему-то большеСредняя цена услуг ЖКХ невысока, а на деле в квитанции суммы почему-то большеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Агентство РИА Рейтинг выяснило, какую долю в расходах российских семей составляли в 2018 году жилищно-коммунальные услуги. Исследователи посчитали, что в среднем за месяц каждая самарская семья платит за «коммуналку» 4615 рублей в месяц – это примерно 11,3% от дохода семьи. Это выше среднего по стране. Например, по сумме платежей Самарская область оказалась на 21 месте среди 85 регионов страны, по доле в семейном финансовом «пироге» - на 24-м.

При этом выяснилось, что самарцы платят за ЖКХ больше, чем во многих соседних регионах. Например, в Саратовской области средняя сумма в квиточках составила 3419 рублей, в Ульяновской – 3689, в Мордовии – 2729, в Башкортостане – 3430 рублей. Даже в Татарстане с его традиционно более высоким уровнем жизни за «коммуналку» в месяц отдают на тысячу рублей меньше – 3658 р.

Коммунальные расходы москвичей, если верить рейтингу, составляют в среднем 6479 в месяц – это всего 8% от дохода семьи. А самые большие суммы в квитанциях за ЖКХ – на Камчатке (9750 рублей) и в Магаданской области (8105). Хотя и уровень зарплат там повыше.

Впрочем, каждый из нас прекрасно понимает, что средний чек по ЖКХ – это средняя температура по больнице. Тем более что учитывались здесь и сельские районы, где платежки меньше. Для Самары же или, например, Тольятти эти суммы могут существенно отличаться от среднестатистических. Например, в квитанции автора текста за двухкомнатную квартиру 50 кв.метров прошлой зимой приходилось отдавать 7 тысяч рублей.

Но даже при таких существенных суммах в квитанциях, качество услуг ЖКХ нередко бывает неудовлетворительным. Большую часть суммы получают поставщики ресурсов. УК на содержание и ремонт жилья остается совсем немного. Да и те не всегда расходуются эффективно. Например, часто управляющие компании завышают сметы на проведение ремонта. Эксперты не раз отмечали, что в регионе нужно утвердить средние сметы на проведение тех или иных ремонтных работ, по которым могли бы ориентироваться старшие по дому.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Получателей субсидий должно быть больше»

Председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских:

- Сумма в 4615 рублей в месяц – не самый большой показатель, однако в реальности, если каждый посмотрит в свою платежку, она может оказаться гораздо выше. Конечно, это серьезная нагрузка на семейный бюджет. Государство должно вставать на сторону собственников и регулировать эту нагрузку с помощью субсидий. Сейчас предельная доля платежей за ЖКХ в семейном кошельке не должна превышать 22%. Если больше – то человек имеет право на субсидию. В регионах имеют право снизить этот показатель, увеличив число людей, получающих такую поддержку, однако в Самарской области это не сделано. Сейчас общественники прорабатывают предложение снизить предельную долю платежей ЖКХ в регионе до 15%, но когда оно будет воплощено в жизнь, и будет ли вообще – большой вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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