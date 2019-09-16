«Я хочу, чтобы ты ходила!»: школьник посвятил рисунок тяжелобольной сестренке, которой срочно нужна реабилитация

Простой альбомный листок, а на нем нарисованы два веселых дельфинами и голубое море. Сверху рисунка неровным, детским подчерком, с ошибками, подпись «Саша я хочу что бы ты ходила! Твой брат Влад». Восьмилетний Влад всей душой переживает за младшую сестру Сашеньку. Раньше, они почти не общались, у четырехлетней девочки с рождения атаксический церебральный паралич. Она почти не замечала мальчишку, но после курса дельфинотерапии девочка, как будто очнулась от тяжело сна. Теперь ей все интересно: мама, папа, брат, родные и даже незнакомые люди.

«Она больше не кричит, когда кто-то приходит»

- Это какое-то чудо! Сашуля поменялась на глазах! В неё вдохнули жизнь, - восторженно рассказывает корреспондентам «КП-Самара» мама девочки Анна Батенькина. – Во-первых, у нас улучшилась координация движений. Во-вторых, мы начали видеть чётко мелкие предметы и брать их пинцетом. Это очень большое достижение! В-третьих, у нас появились адекватные эмоции, как у здоровых деток. Саша начала проситься на ручки, возмущаться не просто так, а лишь по веским причинам. Теперь дочка просыпается не с криком, а с улыбкой и самое главное, Сашуля начала обнимать меня за шею, так крепко. Для меня это огромное счастье и успех!

Влад нарисовал рисунок для любимой сестренки

О семье Батенькиных мы уже писали. После тяжелых родов у Анны на руках оказалась девочка с проблемами здоровья, но мама решила не сдаваться, несмотря на прогнозы врачей. А врачи заявления прямо: «у вашего ребенка нет мозгов!». После нескольких курсов реабилитации юная Саша доказала, что мозги у нее есть. Мама уверена, что дочка даже сможет пойти в детский сад наравне со здоровыми детьми.

«Спасибо вам всем!»

У Батенькиных нет своего жилья, они ютятся в съемной квартире, а все деньги тратят на реабилитацию Саши. Без помощи добрых людей с этим не справится. Даже на ту самую поездку к дельфинам, после которой девочка так изменилась, деньги собирали всей областью.

- Я сердечно всех благодарю всех за такую возможность, - сдерживая слезы радости, обращается ко всем, кто не отвернулся от семьи в сложную минуту, Анна. - Спасибо всем неравнодушным людям, которые помогают нам проходить этот нелегкий путь.

Но на этом борьба не закончилась. Сейчас Батенькины снова просят о помощи. Чтобы закрепить успехи, Саше просто необходима еще одна реабилитация.

Свидание с дельфинами благотворно подействовало на ребенка

Это еще не победа

Сашеньку ждут на четвертый курс в НИИ им.Бехтерева. Открывать новый сбор для семьи очень тяжело. Анна очень стесняется просить помощи снова. Планировала взять кредит, немного накопить и поехать за свой счет, но на деле оказалось не все так гладко.

- Нам позвонил наш лечащий врач и сообщил, что в Санкт-Петербурге мы должны быть уже 30 сентября, потом нас принять не смогут, - робко говорит мне Анна.

От прошлых сборов у семьи осталось 34900 рублей, но на поездку нужно в разы больше. Сумма сбора – 109800 рублей. Большую часть уже собрали, необходимо 41987 рублей, а вот времени на сбор почти не осталось.

- Наша семья пробовала много вариантов, чтобы отправить Сашулю на собственные средства, но, к сожалению, нам везде отказали – уже четыре банка не одобрили кредит, и никто из знакомых не занимает на длительный срок. Городок у нас небольшой, зарплаты тоже невелики, - отмечается мама больной девочки.

Причина отказа понята - один кормилиц, двое детей, нет своей недвижимости. Одна коммерческая организация пообещала помочь семье. Анна понадеялась, отложила открытие сбора. Увы, «добродетели» бесследно пропали, а до отъезда остались считанные дни. В семьях, где есть особенные детки, положительная динамика - это очень большой успех, который даётся через боль и долгое время. Вот и Батенькины к таким результатам шли несколько лет, а теперь могут все потерять. Семья почти в панике. Восьмилетний Влад, чувствует переживания родных и, как и родители, мечтает, чтобы Сашенька встала на ноги и все реабилитации стали ненужными.

Как помочь:

СБЕРБАНК: 4817 7600 0973 4520 (карта папы Саши, Алексея Валериевича Б.) СБЕРБАНК: 8937 797 39 83 по номеру телефона (получатель Алексей Валериевич Б).

Следить за успехами Саши и помочь ее семье можно через группу «Саша Батенькина| Сбор на лечение| г.Сызрань»