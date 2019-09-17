Азмун дохромал до гола: "Зенит" зарабатывает первое очко на выезде в Лиге Чемпионов - 2019

Первый тайм: гол травмированного Азмуна

Первый тайм "Зенит" начал достаточно активно. И даже первый опасный удар по воротам нанес Азмун - на 19 минуте Лопешу пришлось постараться, чтобы сохранить свои ворота сухими. На 35 минуте сердце дрогнуло у всех болельщиков. Азмун неудачно встретился с Мендесом и упал на газон, держась за голеностоп. Ему помогали медики, Оздоев уже готовился выйти на замену. Но Азмун решил, что будет продолжать, и не зря: на 40 минуте Дзюба с Азмуном красиво сыграли в стенку, оттеснив практически шестерых игроков и Сердар выскочив на вратаря отправил мяч в угол ворот мимо голкипера. 1:0.

Второй тайм: решающий пенальти

В начале второго тайма Азмун опять появился на поле, но всего-то на 50 секунд. Похромав, он ушел, сменил его Оздоев. И, кажется, вот такой расшатанный вход в игру его и подвел: на 47 минуте уложил он на газон Депая и заработал пенальти. Который тот же Депай успешно реализовал: Лунев угадал направлеие удара, но немного не достал до мяча.

Больше голов в этом матче мы не увидели. При этом команды в целом были равны, а в концовке мяча "Зенит", перешедший на схему в четыре защитника, почувствовал себя очень уверенно и даже пошел вперед. Жаль, безрезультатно.

Теперь 2 октября клуб сыграет дома с "Бенфикой", а 23 октября отправится в гости к Лейпцигу.

Составы команд Лион - Зенит 17 сентября:

Зенит: Лунев, Дриусси, Азмун и Дзюб, Иванович, Ракицкий, Сантос, Осорио, Караваев, Жирков, Барриос

Лион: Лопес, Денайер, Коне, Марсело, Дюбуа, Мендес, Тузар, Мемфис Депай, Дембеле, Траоре

Нарушения:

7" Азмун, желтая, 61" Ракицкий, желтая, 70" Кузяев, желтая, 71" Коне, желтая, 86" Олег Шатов, желтая

Статистика матча "Лион" - "Зенит"

Счет 1-1 (0:1)

Удары в створ: 7:3

Угловые: 10:1

Владение мячом: 54% - 46%