Впереди национальный чемпионат и новые победы

Международное некоммерческое движения WorldSkills способствует повышению престижа рабочих профессий и развитию профобразования. Благодаря мероприятиям этого движения у специалистов есть реальная возможность не только обменяться опытом, но и улучшить собственную профессиональную подготовку. Стоит отметить, что в данном направлении проводятся и корпоративные чемпионаты. Крупным событием стал четвертый корпоративный чемпионат НК «Роснефть» по стандартам WorldSkills. Соревнования проходили на базе АО «Новокуйбышевский НПЗ» и Новокуйбышевского филиала СамГТУ. На награды чемпионата претендовали более 50 лучших специалистов из 45 дочерних компаний. В этих соревнованиях участвовали два специалиста НК НПЗ.

Бронзовая медаль осталась в Самарской области

В компетенции «Охрана труда» свои умения продемонстрировал Сергей Сорокин, специалист по охране труда Новокуйбышевского НПЗ. Он занял третье место и получил бронзовую медаль корпоративного чемпионата.

- У нас было семь разных заданий, которые нужно было сделать за два дня. На каждый блок испытаний отводилось строго ограниченное время, меньшее, чем по производственным нормативам. Интересным было домашнее задание. Мы должны были предложить новшества в сфере охраны труда, - вспоминает испытания Сергей Сорокин.

Он предложил внедрить на предприятия НК «Роснефть» «умные каски», которые оснащены микрокомпьютером со встроенными датчиками. Такие каски помогают контролировать соблюдение работником требований охраны труда. Датчики на каске собирают информацию и отправляют ее в аналитический сервер, который будет установлен в АО «НК НПЗ». Полученные данные помогают определить, все ли правила безопасности соблюдают рабочие.

- Большой плюс их в том, что «умные каски» могут при необходимости передать сигнал о помощи, достаточно лишь постучать по ним, - рассказывает обладатель бронзовой медали.

Сергей признался, что до последнего не верил в победу. После каждого конкурсного дня занимался анализом выполненной работы.

- В компании «Роснефть» я работаю всего четыре месяца и сразу корпоративный чемпионат, третье место. Конечно, я очень рад результату. Мне кажется, что в этом конкурсе нет победителей и проигравших. Здесь собрались сильнейшие специалисты в области охраны труда. Все 11 конкурсантов в нашей компетенции - достойные специалисты, - улыбается Сергей. - Я очень благодарен за поддержку моим наставникам: начальнику отдела промышленного контроля, эксперту Алексею Стародубову, начальнику отдела охраны труда Наталье Стрелковской и бронзовому призеру предыдущего WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге Алексею Игнатьеву. Они ввели в курс дела, и было уже не так волнующе.

Кстати, победители корпоративных чемпионатов России будут представлять компанию «Роснефть» на Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech-2019.

Громкие победы впереди

В компетенции «Лабораторный химический анализ» АО «Новокуйбышевский НПЗ» представила старший инженер-химик Виктория Вторушина. Девушка не вошла в число победителей, но была рада получить ценные знания и опыт, которые пригодятся в работе.

- Для меня большая честь представлять наш завод на таком большом мероприятии. В чемпионате участвую впервые, готовилась серьезно. Я сделала все, что было в моих силах. Это важный жизненный и профессиональный опыт, было интересно пообщаться с коллегами из других предприятий, - призналась Виктория.

В компетенции «Лабораторный химический анализ» было четыре блока заданий разной тематики: блок по нефтепродуктам, фармации, пищевой промышленности и экологии.

- Самое сложное было справиться с волнением. Мне больше всего понравилось определение лекарственного средства в препарате из блока фармации. Хотя для меня все испытания были интересными. На работе я занимаюсь нефтепродуктами, а на чемпионате этому был посвящен всего один блок. Однако правила проведения лабораторного анализа схожи, поэтому показать себя смогли специалисты из разных сфер, - сообщила Виктория.

В процессе подготовки конкурсанты дополнительно изучали ГОСТы и технические требования, занимались с наставниками. Чемпионат НК «Роснефть» по стандартам WorldSkills вдохновил молодых специалистов на дальнейшее самосовершенствование, что наверняка положительно скажется на их карьере.