«Где родился, там и пригодился»

Все началось с гранта

Человек славится делами. Именно поэтому Сергея Ольхова в Алексеевском районе знают все. Если спросите у местных жителей, где купить вкусный хлеб и полуфабрикаты, вам обязательно покажут дорогу к одному из его магазинов - только в Алексеевке их у него четыре.

- Все началось в 2002 году. Я взял в аренду пекарню, начал работать. Это дело живет и развивается до сих пор. Хлеб мы делаем по старым традициям, опарным методом: мука соль, вода дрожжи. А вот про технологию я не буду рассказывать, у нас свои секреты, - улыбается Сергей Ольхов.

Кстати, с продукцией этой пекарни - хлебом и вкуснейшей выпечкой - можно было познакомиться в ходе XXI Поволжской агропромышленной выставки. А помимо этого Сергей Ольхов занимается животноводством, растениеводством, производством замороженных полуфабрикатов из собственного мяса.

- Когда с пекарней стало получаться, решили заняться производством пельменей. Супруга Марина Ивановна получила грант - 300 тысяч рублей от министерства сельского хозяйства области. Закупили свиней, необходимое оборудование для переработки мяса, а говядину первое время приобретали у населения. Это было не очень выгодно. Поэтому мы сначала приобрели несколько коров, а потом и полностью перешли на собственное сырье. Сегодня у нас уже 120 коров, - с гордостью говорит Сергей Ольхов.

Все натуральное. Поэтому дешевое

Семейное предприятие Ольховых можно назвать предприятием замкнутого цикла. Молоком от собственных коровок питаются поросята и телята. Излишки фермеры сдают на молокозавод. Начав заниматься животноводством, Ольхов понял, что покупать корма очень дорого: намного выгоднее выращивать пшеницу, рожь, овес и ячмень самому. Сейчас Ольховы засевают кормовыми культурами 500 гектаров.

- Сегодня модно говорить, что заниматься сельским хозяйством невыгодно. Я не согласен, было бы желание работать. Единственное, что мешает развитию, - климат. Лето засушливое, что, конечно, сказывается на урожае. Ничего, справляемся. Сена на зиму хватит, - говорит предприниматель.

Кормами запаслись, значит, и мяса будут вдоволь.

- Мы выпускаем около двух тонн замороженных продуктов в месяц: пельмени разных видов, манты, тефтели, котлеты. Все натуральное, никаких химических добавок: свинина, говядина, перец, соль. Ничего лишнего. Так и вкуснее, и дешевле, - считает Сергей Ольхов.

Свою продукцию Ольховы реализуют в основном в родном районе. Иногда возят в Самару под заказ. Вкуснейшие полуфабрикаты можно купить, например, в Южном городе. Но покорять губернскую столицу фермер не спешит. Недорогую и качественную продукцию без остатка разбирают жители Алексеевки. И благодарность покупателей - лучший отзыв.

Семейный бизнес развивается. Сейчас Ольховы взяли очередной кредит: планируют построить линию по переработке масла. Такого производства в Алексеевском районе пока нет. Отходы от переработки - жмых - пойдут на корм животным. Ведь у хорошего хозяина ничего не пропадает.

Семейный бизнес начинался с пекарни, которая успешно работает до сих пор.Фото: Личный архив

Нравится помогать людям

Сергей Евгеньевич - коренной житель Алексеевского района. Отец много лет проработал в совхозе, мама - в торговле. Покидать малую родину будущий предприниматель не собирался. Он уверен: где родился, там и пригодился. Окончил СПТУ, затем юридический колледж, получил образование технолога сельскохозяйственного производства в СХИ. Упорно работал, а со временем стал обеспечивать работой и односельчан - в семейном предприятии сегодня более 30 сотрудников. Честным трудом он заслужил уважение односельчан. Уже второй раз Ольхова выбирают депутатом районного совета.

- Тружусь на общественных началах. Много вопросов приходится решать, в том числе и финансовых. Радует, если удается помочь людям, - говорит Сергей Евгеньевич. И признается, что не знает, какое из своих занятий больше любит: и пекарня, с которой все начиналось, дорога, и к сельскому хозяйству душа лежит, и общественная работа приносит удовлетворение и удовольствие. Что из этого хобби, а что работа, никак не разберется. Да разве это важно?