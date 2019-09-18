Восстановлению подлежит: Может ли «мертвая» земля ожить?

Плодородие под контролем

Человечество растет, и вслед за его растущей потребностью в пище растет площадь возделываемых земель. И не только площадь. Стремясь к интенсивному ведению сельского хозяйства, аграрии стараются получить с каждого участка максимальный результат. Для этого используют полезную химию: минеральные удобрения, пестициды и т.д. Однако утверждение «в капле - лекарство, в ложке - яд» справедливо и здесь: иной раз почву настолько перенасыщают, что вместо того чтобы выдавать на-гора рекордные тонны сельхозпродукции, она теряет всякую способность к рождению чего-либо живого. Выход есть: искусственное воспроизводство аборигенной микрофлоры позволяет почве «ожить», причем гораздо быстрее, чем если восстановление проходило бы естественным путем.

- Одно из основных направлений нашей деятельности - разработка гуминовых препаратов торговой марки «Гумиком», - рассказал генеральный директор ООО «Эмульсионные технологии» Вячеслав Куми. - «Гумиком» используется не только как агропрепарат для сельского хозяйства, но и для рекультивации загрязненных территорий, в целях восстановления нарушенного экологического баланса.

Вячеслав Куми уверен: любую почву можно вернуть к жизни.Фото: Елена СБОРНОВА

Гумино-минеральный комплекс «Гумиком» изготавливается на производственной площадке ООО «ЭМТ» в Самарской области. Он применяется для повышения содержания гумуса в почве, предпосевной обработки семян, корневой и внекорневой обработки. Препарат используется в качестве стимулятора роста при выращивании широкого спектра сельскохозяйственных культур во всех климатических зонах - гуминовые кислоты и их соли стимулируют прорастание семян, активизируют дыхание растений, повышают их стрессоустойчивость. Комплекс применяется как самостоятельное удобрение, так и в смеси с любыми протравителями, гербицидами, средствами защиты растений и минеральными удобрениями, а также для опрыскивания почвы перед вспашкой. «Гумиком» совместим с однокомпонентными и комплексными минеральными удобрениями и средствами защиты растений. Что он дает сельхозтоваропроизводителю? Главное - повышает урожайность и качество продукции. При этом позволяет уменьшить норму внесения минеральных удобрений и средств защиты растений, улучшить структуру почвы, снизить затраты и повысить рентабельность сельхозпроизводства.

- В этом году мы получили грант на увеличение мощности производства комплексного препарата «Гумиком БИО», - говорит Вячеслав Владимирович. - Там, где из-за неумеренного использования пестицидов и минеральных удобрений почвенные микроорганизмы деградировали или исчезли, препарат позволяет их восстановить. В зависимости от степени повреждения на возрождение плодородия требуется до трех лет.

Микроорганизмы спешат на помощь

Аграрии удивляются, почему запаханная в поле солома не перегнивает, как ей положено? Да потому что почва стерильна. Чтобы на ней что-то вырастить, нужно использовать то одну, то другую химию - культуры растут на «искусственном» вскармливании. И получаются такими же - без вкуса и запаха. Агрохимикат «Гумиком БИО» - жидкий высокоэффективный биостимулятор нового поколения, содержащий гуматы и полезную почвенную микрофлору: микроорганизмы-гумификаторы, азотофиксаторы и симбионты.

Препарат базируется на применении различных видов бактерий, которые обеспечивают растения элементами питания за счет активации использования биологических источников: усвоения растениями азота воздуха и расщепления труднодоступных почвенных соединений фосфора, калия и других элементов в подвижной форме. «Гумиком БИО» ускоряет процесс разложения растительных остатков, повышает плодородие почвы.

- Вложения в восстановление земли окупаются уже в первые год-два, - говорит Вячеслав Владимирович. - Технология недорога и достаточно проста: мы используем природные принципы, но интенсивнее. Природа начинает процесс восстановления нарушенной почвы с попадания на нее растительных организмов, которые постепенно разрастаются. Мы на основании агротехнического анализа вносим микроорганизмы, адаптированные к излишкам минералов или пестицидов, эти вещества иногда даже входят в пищевую цепочку «микроспасателей».

Обрабатывая поле пестицидами, можно внести гуминовый препарат, чтобы снизить нагрузку на почву. Как при приеме антибиотиков человек принимает препарат, поддерживающий микрофлору, так и почвенные бактерии должны быть «подстрахованы» от гибели. По оценкам специалистов, примерно треть самарских площадей нуждается в восстановлении своих свойств. Но проблема самарских полей заключается в следующем: сельхозпроизводители покупают то, что дотируется государством. А на нет и суда нет. Например, гуминовые препараты охотно берут на вооружение аграрии Краснодарского края и Ростовской области - субъект компенсирует им часть затрат. Между тем, у самарских земледельцев под боком производится уникальный препарат, сочетающий гуминовые кислоты и почвенные бактерии. Предприятие «Эмульсионные технологии» - единственное, которое готовит микроорганизмы и гуминовые кислоты отдельно, а потом смешивает их в нужных пропорциях в зависимости от поставленных задач. Но… видит око, да зуб неймет.

Вернуть природе утраченное

ООО «Эмульсионные технологии» уже 17 лет. За это время не только существенно вырос его коллектив, но и был создан научно-технический центр - технологии именно отсюда выходят «в поля». Восстановлению плодородия почвы светлые умы ЭМТ посвятили последние семь лет - разрабатывали препараты, экспериментировали, улучшали. В 2016 году технология воспроизводства аборигенной миклофлоры успешно прошла государственную экологическую экспертизу, получив официальное «добро». Кстати, препараты, разработанные и произведенные его специалистами, восстанавливают урожайность полей, пострадавших не только из-за излишней химической активности аграриев, но и от деятельности промышленных предприятий. Порывы нефтепроводов все еще имеют место, но результаты разливов «черного золота» можно успешно устранить, а землю - «починить». Территория Чапаевского СВЗХ будет рекультивироваться тоже с помощью препарата «Гумиком», избавляясь от полихлорфинила, мышьяка и ртути.

Специалисты «Эмульсионных технологий» занимаются решением экологических проблем в 44 регионах страны: рекультивируют и перерабатывают нефтесодержащие отходы, буровые шламы, осадки сточных вод. Специально для байкальского целлюлозно-бумажного комбината создали деструктор фенолсодержащих отходов, деструктор стойких органических загрязнителей «Полихлорокс». Так что восстановление земель после «приема» пестицидов - еще один шаг в продолжение успешной работы, которая ведется предприятием в области экологии уже давно.