2019-09-18T11:21:12+03:00
Общество

Африканский сом и первый в области молокомат

Аграрии Кинель-Черкасского района не боятся экспериментов и добиваются успехов
Ирина ИСАЕВА
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Дмитрий Марковский выиграл грант в полтора миллиона рублей на развитие бизнеса.Дмитрий Марковский выиграл грант в полтора миллиона рублей на развитие бизнеса.Фото: Личный архив
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Удивили и порадовали

На XXI Поволжской агропромышленной выставке экспозиция Кинель-Черкасского района была одной из самых ярких.

- Мы всегда стараемся удивить и порадовать наших посетителей. Вот и в этом году мы представили как новинки, так и полюбившиеся жителям региона товары наших производителей, - рассказывает глава Кинель-Черкасского района Сергей Радько.

Безусловно, главная гордость района, его визитная карточка - знаменитые кинель-черкасские помидоры. Свою продукцию представил СПок «Кинель-Черкасский томат». Но, возможно, совсем скоро кинель-черкасская земля будет славиться не только сочными и вкусными плодами. Центром притяжения гостей выставки стал большой аквариум с клариевыми африканскими сомами. Разведением мраморной рыбы - так ее называют из-за пятнистого окраса - Дмитрий Марковский занялся два года назад. Когда-то он помогал отцу разводить карпов для зарыбления прудов, так что опыт есть. На развитие своего дела молодой человек - он только в этом году защитил диплом - выиграл грант Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области по программе «Начинающий фермер» в размере 1,5 миллиона рублей.

- Рыба почти без костей, а по вкусу напоминает форель, - с гордостью говорит Дмитрий. - В отличие от сома, обитающего в наших водоемах, мясо «африканца» нежирное и не имеет характерного запаха тины.

На рыбной ферме сегодня работают три линии: производительная, малечная и товарная. В первую малек попадает сразу же после закупки. Когда он немного подрастает, его переводят в большие бассейны нагуливать вес. Для первого пробного цикла в конце декабря 2018 года фермер закупил 1500 мальков. Чтобы из пятиграммовой рыбки выросла взрослая особь весом около 2 кг, требуется около полугода. В планах - получать в год до 50 - 60 тонн вкусного диетического мяса. Цена доступная, чуть более 200 рублей за килограмм. Односельчане экзотику уже оценили. Очередь - за жителями всей области.

Иван Житков из села Винно-Банново круглосуточно обеспечивает земляков свежим молоком. Фото: Личный архив

Иван Житков из села Винно-Банново круглосуточно обеспечивает земляков свежим молоком.Фото: Личный архив

Хорошее молоко от вас недалеко

Не так давно в центре Кинель-Черкасс появился молокомат. Реализацией натурпродукта таким непривычным способом занялся фермер Иван Житков из села Винно-Банново. В агропромышленном комплексе он с 1992 года. Изначально фермерское хозяйство специализировалось на растениеводстве, но вот уже более десятка лет предприниматель занимается животноводством. В конце 2014 года фермер получил грант на развитие семейной фермы от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

- Молокомат я увидел на сельскохозяйственной выставке в Москве. Решили перенять опыт. Закупали аппарат в Смоленской области. Кстати, это первый молокомат в регионе, и поэтому было невозможно найти профессионального наладчика оборудования. Пришлось настраивать самостоятельно, - рассказывает Иван Житков.

Теперь свежее молоко жителям самого большого села России доступно круглосуточно.

- Мы уверены в высоком качестве своего продукта, он полностью соответствует ГОСТу, - уверяет фермер.

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В районе действует развитая система поддержки предпринимательства. На льготных условиях фермеры могут взять в аренду земельные участки, помещения.

- У нас работает единственный в области сельский бизнес-инкубатор. Предприниматель может там вырасти, окрепнуть, а затем начать самостоятельную работу. Офис бесплатный, предоставляется юридическое и бухгалтерское сопровождение, - говорит Сергей Радько. И добавляет, что работа в сельском хозяйстве в последнее время привлекает и молодежь. Чтобы сделать район привлекательным для молодых, нужно развивать социальную инфраструктуру: строятся современные школы, детские сады, создаются новые рабочие места. Врачам и учителям предоставляются служебные квартиры.

- Мы активно участвуем в государственной программе нашего региона «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года». Было построено несколько километров дорог и тротуаров, проложены новые газопроводы, линии электропередачи, построены объекты коммунальной инфраструктуры. В результате в Кинель-Черкассах появился целый микрорайон, где молодые семьи активно строят жилье. Благодаря этому нам удалось приостановить отток молодежи из села, - считает Сергей Радько.

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