Готовы отразить угрозу: в Самаре прошли пожарно-тактические учения на резервуаре станции смешения нефти АО "Транснефть - Приволга"

Каждый знает, что делать

В Самарской области целую неделю на готовность к любым чрезвычайным ситуациям проверяют сотрудников МЧС - для этого в регион прибыла комиссия из центрального аппарата МЧС России. Одной из площадок для тренировки в условиях, приближенных к реальным, стал резервуарный парк станции смешения нефти Самарского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть - Приволга». Легенда продумана до мелочей: в резервуар объемом 20 тыс. кубометров ударила молния, паровоздушная смесь между понтоном и крышей резервуара взорвалась, крыша разошлась, нефть разлилась и загорелась. Система пожаротушения и орошения не сработала - сбой программного обеспечения. На соседнем резервуаре системы противопожарной защиты остались в работоспособном состоянии. Сигнал тревоги незамедлительно прошел в пожарно-спасательную часть договорного отряда ФПС ГПС по Самарской области. Что же дальше?

Пожарные подразделения способны мгновенно среагировать на возникновение здесь ЧСФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прошедшие учения показали, что даже такая сложная ситуация не станет неприятным сюрпризом ни для областного МЧС, ни для сотрудников самой компании, ни для обслуживающего ее пожарного отряда. В решении задачи задействованы десятки людей, их действия отточены до автоматизма: сотрудники станции немедленно эвакуируются, сообщения о пожаре разлетаются по всем необходимым адресам, на место вызывают дежурного электромонтера и специалистов технических служб. Пожарный отряд прибывает незамедлительно: их компетентность тоже не вызывает сомнения, действия четкие и слаженные. За отведенное время проблему решают: угрозы жизни и здоровью людей нет, потери минимизированы.

Резервуарный парк станции смешения нефти - крупнейший в ЕвропеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Производственный объект является одним из крупнейших в Европе и, конечно же, его можно назвать объектом повышенного риска на территории Самарской области. Именно поэтому нам важно понимать, что пожарные подразделения способны мгновенно среагировать на возникновение здесь ЧС, в кратчайшие сроки ликвидировать ее последствия и справиться с любой проблемой, которая может возникнуть. Мы очень благодарны компании "Транснефть - Приволга" за то, что нам предоставили возможность реализовать во всех тонкостях тот план, который подготовило наше Главное управление МЧС РФ по Самарской области. Цель учений была достигнута, - отметил глава управления Олег Бойко.

За отведенное время проблему решают: угрозы жизни и здоровью людей нет, потери минимизированыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лучше, чтобы не пригодилось

Как отметили в МЧС, для ликвидации условного пожара использовали опыт, который уже был наработан в других субъектах федерации при подобных же чрезвычайных ситуациях.

- И сегодня личный состав главного управления, пожарный отряд, обеспечивающий безопасность АО "Транснефть - Приволга", и сотрудники самой компании получили очень ценный опыт действия в сложнейшей ситуации, - уточнил Олег Бойко.

В самом деле, резервуарный парк, где проходили масштабные пожарно-тактические учения, является одним из основных для компании. И в АО "Транснефь - Приволга" серьезно подходят к разработке мер безопасности для того, чтобы избежать в реальности подобных ситуаций, позволяющих демонстрировать готовность к любым ЧП. Через эту площадку перекачивают более 140 млн тонн нефти в год - а это треть объема российской нефти, идущей на экспорт. На станцию смешения нефти приходят потоки из Сибири, Урала и Казахстана. Отсюда же нефть идет на нефтепроводы Куйбышев - Тихорецк и Куйбышев - Лисичанск.

Даже такая сложная ситуация не станет неприятным сюрпризом ни для областного МЧС, ни для сотрудников самой компанииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас на площадке проводится масштабная реконструкция. Уже проведены работы на 23 резервуарах из 26, 22 насосных агрегата из 42 полностью заменены, обновлены 4 километра технологических трубопроводов, осталось еще 1,5 км. Еще один важный элемент модернизации - построены два блока компаундирования нефти, позволяющие смешивать ее в автоматическом режиме. Сейчас реконструируются также объекты энергоснабжения. Безопасность объекта обеспечивает насосная станция пожаротушения, введенная в эксплуатацию в текущем году.

Легенда продумана до мелочейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всех поставленных целей тактического учения в областном МЧС достигли. Некоторые вопросы предстоит обсудить дополнительно, но в целом понятно: никакое ЧП не станет сюрпризом. В самой же компании уверены: система предотвращения таких неприятностей в резервуарном парке работает на 100%. И всем специалистам хотелось бы никогда не применять полученные сегодня ценный опыт и знания.