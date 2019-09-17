Всегда онлайн: скоростной интернет теперь доступен в самых отдаленных уголках региона

Современному человеку сложно представить свой день без всемирной паутины: удобное общение в мессенджерах и соцсетях, любимые фильмы и сериалы прямо в телефоне, возможность оплатить счета за считанные секунды. Да и фриланс становится все популярнее: ведь это так удобно - работать дома. Но все это доступно возможно только с быстрым интернетом, а он до недавнего времени был доступен лишь для жителей мегаполисов. Но сейчас все изменилось.

Повесить «тарелку» и забыть о проблемах

«Я уезжаю в отпуск, в деревню. Буду без интернета». Наверное, каждому из нас приходилось слышать эту фразу от друзей и знакомых. Стоит отдалиться на сто километров от Самары, как со связью начинаются проблемы. А ведь жизнь за городом во всем остальном наполнена исключительно плюсами: свежий воздух, собственный сад, пение птиц по утрам. И постоянный значок "нет связи" на телефоне. А ведь в отдаленных селах и проводной интернет провести часто невозможно. Вот и приходится чуть ли не письма искать родным и близким или же бегать по деревне в поисках пригорка, где лучше ловит...

Теперь же интернет приходит даже в самые отдаленные уголки Самарской области - со спутника. Для этого достаточно повесить «спутниковую тарелку», произвести соответствующие настройки и получить заветный доступ во всемирную сеть. Компания РТКОММ, дочернее общество ПАО «Ростелеком», официально представила в Самаре торговую марку SenSat, разработанную для подключения услуги скоростного спутникового интернета для дома и офиса.

Оборудование весит около 20 кг, легко настраивается, а перевозить его можно в багажнике любого авто.

Работает везде

Сигнал на "тарелку" поступает со спутника. Он расположен на геостационарной орбите Земли. Главное преимущество технологии - площадь покрытия. Для сравнения, одна вышка базовой станции сотового оператора покрывает территорию, равную одному кварталу или микрорайону. Поставить вышку сотового оператора можно далеко не везде, а сигнал со спутника можно получить в любой точке земного шара. Спутниковый интернет оптимально подходит жителям загородной и пригородной зон – там, где нет развитой оптической инфраструктуры. Услуга скоростного спутникового интернета под ТМ SenSat предоставляется по всей территории покрытия космических аппаратов «Экспресс АМ-5», «Экспресс АМ-6», «АМУ-1». Результат - доступ к высокоскоростному спутниковому интернету в Ка-диапазоне. - Эту услуга еще очень мало знакома потребителям. Наша стратегия по выводу на рынок новой торговой марки SenSat в первую очередь направлена на то, чтобы охватить максимально широкие слои потенциальных клиентов и проинформировать их о новых возможностях для подключения скоростного спутникового интернета в их частном доме, - рассказал начальник отдела по работе с массовым сегментом РТКОММ Илья Васильев.

Илья Васильев: "Наша целевая группа - владельцы загородного жилья и бизнесмены"

Сенсация, доступная всем

Название SenSat образовано от английских слов sensation (сенсация) и satellite (спутник).

- SenSat фактически перевернул представление о скорости и доступности спутникового интернета, - уверены сотрудники РТКОММ. Достоинства спутникового интернета уже оценили жители региона.

- У нас уже есть первые пользователи. В первую очередь это владельцы загородного жилья. Вторая группа пользователей, среди которых может быть востребована услуга – предприниматели, которые ведут свой бизнес на удаленных или труднодоступных территориях, где нет развитой оптической инфраструктуры. Спрос на услугу и динамика подключений – стабильные, несмотря на то, что знают о ней еще далеко не везде. Это позволяет нам рассматривать направление предоставления услуг скоростного спутникового интернета SenSat как точку роста для нашего бизнеса, - уверен Илья Васильев.

В качественной работе спутникового интернета блогеры и журналисты на демонстрации от нового игрока рынка смогли убедиться лично. Подключение заняло несколько секунд, а потом можно было смотреть спокойно смотреть даже тяжелое видео. И все это на высокой скорости, без «тормозов».

СПРАВКА КП

Хочешь покупай, хочешь арендуй!

Стоимость приобретения оборудования в собственность – от 29550 руб. Тарелку также можно взять в аренду. Клиенту предлагается на выбор несколько тарифных планов. Стоимость минимального – от 670 рублей в месяц при скорости до 45 Мбит/с.

Более подробную информацию об услуге и тарифных планах можно получить на сайте www.sensat.ru. Здесь же можно оставить заявку на подключение скоростного спутникового интернета от SenSat.