Цвет настроения красный: ливень и шквалистый ветер, поваливший десятки деревьев, остановили движение в Самаре
Те, кто сегодня, 19 сентября, проигнорировал сообщение МЧС о том, что на Самару и область надвигаются штормовой ветер и ливень и что лучше переждать этот Армагеддон дома, совершили большую ошибку. Стихия нещадно прошлась по городу, повалив десятки деревьев и оборвав провода.
На пересечении Карла Маркса и Ново-Вокзальной дерево перекрыло часть дорогиФото: Соцсети
Судя по сервису Яндекс.Пробки, город парализовали 8-балльные заторы. Стоит Московское шоссе, улицы Советской Армии, Революционная, Луначарского, Владимирская, Коммунистическая, Мичурина, Первомайская, Больничная и многие другие. Движение осложняют несколько ДТП, но главная причина - это деревья, которые "очень удачно" попадали на проезжие части.
На Физкультурной дерево придавило отечественную легковушкуФото: Соцсети
- Дерево упало и раздавило машину, оборвало троллейбусные и трамвайные линии. Мичурина перекрыто. Все стоит, - сообщают автомобилисты.
- На Кабельной на легковушку упал столб. Его потянули провода, на которые рухнуло дерево. Машину серьезно так придавило, - рассказывают другие горожане.
На Кабельной на машину рухнул столбФото: соцсети
Также самарцы сообщают, что стихия повалила деревья на Ерошевского, на Зубчаниновском шоссе, в районе завода Экран, на Вольской, Карла Маркса, на пересечении Ульяновской/Арцыбушевской. При этом во многих местах деревья упали прямо на машины, серьезно повредив их.
На Металлурге какой-то зеленый гигант оставил приличную вмятину на иномаркеФото: Соцсети
На пересечении Ульяновской и Арцыбушевской ураган снес деревоФото: Соцсети
Многие горожане сегодня опоздали на работу, а некоторые все еще стоят в пробках и задаются вопросом: зачем они вообще вышли из дома. Есть и те, кто думает на перспективу. Они уже с ужасом ждут зимы.
Почти все дороги Самары сегодня окрасились в красный, но только на картахФото: Яндекс.Пробки
Последствия урагана в Самаре 19 сентября 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU