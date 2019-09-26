Интересовались смертью и хотели в Чернобыль: куда сбежали влюбленные подростки из Самары и Турции

— 2 месяца как они пропали, уже не знаешь, что и думать, — отец 13-летней Ангелины Щербик — Алексей озвучивает последние новости о поисках дочери. Их почти нет. Девочка сбежала вместе со своим возлюбленным 17-летним Ильей Любасом из Самары. Где они сейчас — загадка.

Любовь ее окрылила

Журналисты samara.kp.ru подключились к розыску, который сейчас ведут полицейские и волонтеры не только из России, но и из Белоруссии — именно оттуда пара 23 июля отправилась в путь. Для родителей Ангелины это стало настоящим шоком. Они не были в восторге от ее отношений с Ильей, но не думали, что дойдет до такого.

— Дочь никогда не обделяли вниманием. С младшими сестрами — и у мамы в Турции, и здесь в Белоруссии она всегда с удовольствием играла. Ни в чем не нуждалась, — рассуждает Алексей.

Мама девочки говорит, что Геля хорошо училась и ни в чем не нуждаласьФото: Предоставлено "Комсомолке"

Родители Гели развелись несколько лет назад. У каждого теперь своя семья. Девочка живет с матерью в Анкаре, но к отцу каждый год приезжает на каникулы. Любас в ее жизни появился примерно полтора года назад.

— Она домашняя, воспитанная, в хорошей школе училась, достаточно открытая, у нас доверительные отношения с ней, — рассказывает «Комсомолке» мама Ангелины — Ксения Понтус. — Ангелина очень радовалась знакомству с Ильей. Он ей в любви признавался. Любовь ее окрылила.

Но вскоре девочка начала меняться. И это напрямую было связано с ее виртуальным женихом.

— Он стал ее контролировать. Она постоянно была в телефоне, отчитывалась — покушала, пришла со школы, уроки сделала, ушла с мамой в торговый центр. Илья согласовывал все, — говорит Ксения. — Запрещал, чтобы кто-то к ней прикасался — ни я, ни бабушка. Ей также нельзя было носить крестик и открыто одеваться. Дочь напрочь забыла о платьях, я даже в шутку начала предлагать ей купить паранджу.

Впрочем, Понтус не отрицает, что были в этой связи и положительные моменты. Геля стала ответственнее относиться к урокам. Никаких подозрений и намеков на побег не наблюдалось.

Илья и Ангелина познакомились в социальных сетях, у них много общих интересовФото: Предоставлено "Комсомолке"

До Чернобыля они вряд ли добрались

Долгожданная встреча состоялась в июне этого года. Юноша приехал в Белоруссию в Новолукомль, где его девушка отдыхала на каникулах. Его поселили у бабушки Гели, она жила с папой. Встречи проходили только под присмотром взрослых, наедине их не оставляли.

Илья гостил в соседней республике неделю. Потом родственники его пассии его проводили: «Ты, Илья, мальчик хороший, но приезжай года через четыре, когда Ангелине будет 18». Общаться им позволили только в интернете.

Долго мириться с таким положением дел самарец не смог и уже в июле вновь прибыл в Новолукомль. В этот раз он поселился в заброшенном доме. Девочку старались не выпускать из дома, ее другу советовали возвращаться на родину. Любас отлучался в Витебск, ждал любимую в хостеле, но тщетно. Юноша снова вернулся за ней. Геля «сидела на чемоданах». Когда Алексей Щербик находился на работе, она все-таки ушла.

Последний раз они попали на камеру наблюдения на вокзале в ЛиозноФото: Предоставлено "Комсомолке"

Из переписок подростков стало понятно, что они мечтали посетить Припять и Чернобыль. Родители Ангелины сомневаются, что это осуществимо — у их дочери нет документов. Также среди желаний значилось — жить в домике в лесной глуши. Это более реально, но гораздо осложняет поиски.

— Они могут быть везде в России. Может, в какую деревню залегли на дно — в любой области. Пока груши, ягоды, картошка есть, в заброшенном доме справятся. А что потом? Я верю, что они живы, но иногда совсем беспокойно бывает, — признается Ксения Понтус.

Он никогда не хотел учиться

В неведении и близкие Ильи Любаса. Он жил с мамой, отец оставил их сразу после его рождения — получил гражданство и уехал на Украину, забыв об алиментах. Мальчик в прошлом году закончил 9-й класс и ушел из школы. Устроился сначала в ПТУ на фрезеровщика, а затем забросил образование и начал подрабатывать на службе доставки мебели. Илья финансово помогал матери и, как оказалось, откладывал деньги себе на путешествия.

Воспитывать парнишку помогал дедушка — Вячеслав Мамаев. Он делится, что перед первым отъездом внука немного его задел своей шуткой. Впрочем, вряд ли она на что-то повлияла.

Парень интересовался путешествиями и оружиемФото: Предоставлено "Комсомолке"

— Когда Илья устроился на работу, принимал заказы на кирпичи всякие, я взял и подколол его: «Кирпич на кирпич, гони бабка магарыч». Обиделся он сильно, ну и упылил, — объясняет Вячеслав Мамаев журналисту «КП-Самара». — Затем я на операцию лег, вернулся, а его нету.

Пенсионер характеризует Илью хорошо, но указывает и на недостатки:

— Он особо учиться не хотел никогда. Много в компьютере сидел, именно из-за поганого компьютера и получилась чехарда. Познакомился там с девочкой и поперся в Белоруссию. Тут что ль женщин не хватает? Нет, любовь морковь и нырнули в сторону моря!

Вячеслав утверждает, что Илья и Ангелина из Белоруссии приехали в Ленинград, потом их видели в Смоленске и Москве. Последний раз они были замечены в Самаре — самим Мамаевым.

Самарский след оборвался стрельбой

26 августа — в день когда Илье Любасу исполнилось 17 лет — его дед отправился к себе на дачу за Красным Яром. Уже темнело. Метрах в 100 от участка он увидел молодого человека и девушку с большими рюкзаками, примерно одного роста — все совпадает. Вячеслав двинулся в их сторону, когда случилось странное.

— Они внезапно развернулись и мимо моей дачи ушли на другую улицу. Наверное, им устроили засаду на нашей даче, они же в розыске, — предполагает наш собеседник. — Через несколько минут следом за ними проехала машина дорога, а вскоре раздалось несколько выстрелов — судя по всему, в воздух. Я схватил лопату, побежал туда, а там потемки. Говорю — вы что обалдели?! По детям стрелять! Они что — убийцы? Зачем за любовью гоняетесь? Написал жалобу, но ее отклонили, потому что дело международное.

Илья запрещал Ангелине носить крестикФото: Предоставлено "Комсомолке"

Тогда парочке — будь то Илья с Гелей, или кто-то другой — удалось «затеряться» в темноте на заброшенной даче. Территорию обыскали, но их там нет. После этого след обрывается.

— Не знаю, где они, но мы готовы найти с ними общий язык. Уже холода, они на мели, долго не протянут сами. Надеюсь, что скоро найдутся, — заключил Вячеслав Мамаев.

Родители Ангелины предполагали, что родственники Любаса что-то скрывают. Например, они не в курсе, откуда у его дедушки информация о Питере — до них таких сведений не доходило. Но сегодня Алексей и Ксения склоняются к тому, что и со стороны Ильи неизвестность.

— Я думала, что они в Самаре, что родственники скрывают что-то, ведь Илья теперь грозят большие неприятности. Я поговорила с его мамой, полное ощущение, что и она не знает, где они. Она так же переживает, — замечает Ксения Понтус.

В большом городе и на попутках?

К розыску давно присоединились эзотерики и астрологи. В своем тематическом паблике они высказывают самые различные предположения. Некоторые даже не исключают, что ребята погибли. Но большинство все-таки считает, что они живы.

— Много передвижений на транспорте. Возможно, автостоп. Девочка уехала осознанно, верила в себя и в то, что делает. В данный момент страх вернуться обратно. Как перед выбором: что дальше делать? Положение критическое для нее. Близка к панике. Но рядом люди. Кто-то ее поддерживает. Вернут ее по какому-то сообщению от госслужб, — пишет Юлия Кирьянова.

— Живая, но состояние здоровья плохое, под действием алкоголя находится, либо каких-то веществ, сознание спутанное. В компании подростков, еще мужчина взрослый присутствует. Находится в большом городе. Скоро должны найти, — считает Лариса Ситковская.

— Жива. Четко идут передвижения. Мальчик рядом чуть старше ее. Побег во взрослую жизнь. Ссоры были с родителями из за парня этого. Мальчик уже бывалый..похоже из неблагополучной семьи. Скоро должны найти. Передвигаются, как придется, в основном там, где людей много, потому что думают, что надо с толпой смешаться...скорее всего электрички, — полагает Елена Маляренко.

Их страницы в социальных сетях пугают своим контентомФото: соцсети

— Таро показали, что жива. Возможно, куда-то уехала, идет связь с друзьями, какими-то прошлыми ситуациями (места детства или, например, возвращение к тем вопросам, о которых давно мечтала, но не осуществила) и также женщина вышла (бабушка, подруга). Вернется, возможно, сама к началу января-февраля, — увидела по картам Мария Ленорман.

— Жива, сама себе на уме, влюбленность показывает (беременность), бессильна перед своими пороками. Рискованная, — мнение Анастасии Горбачевой.

Точного местонахождения никто не указывает. Трасса, лес, большой город — все это весьма расплывчато.

Пугающий интерес к смерти

Несмотря на эти прогнозы, поводы для переживаний есть. Мы вместе со специалистами по борьбе с преступностью в интернете изучили страницы Ильи и Ангелины в социальных сетях и выявили там много сомнительного.

— Есть основания для беспокойства. Погружены в контент, направленный на разрушение личности подростков, имеющий депрессивный-суициидальный контекст. Интересует тематика смерти, само повреждения, пыток и смерти, — такое заключение сделал руководитель интернационального центра спасения детей от киберпрестулений Сергей Пестов.

А вот отчет Сергея Цурко — начальника межрегионального центра противодействия киберпреступлениям :

— У парня есть страница, заблокированная за нарушение сайта за распространение суицидальных мыслей. Вообще, все их страницы — в нашей тематике. Нежелательный, очень нехороший контент и у мальчика на всех страницах, и у девочки. У нее психконтент и вовлечение в суицид через аниме. У парня оружие и психконтент, возможно, это колумбайн. С ними нужно работать, и их нужно найти.

РОЗЫСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просят обращаться по телефонам 8 (800) 700-54-52 ,+375295939083, 112, 102 или в ближайший отдел полиции. Также можно написать на почту kpsamara@phkp.ru.

Приметы Ангелины: рост 160 см, нормальное телосложение, темно-каштановые волосы, голубые глаза и шрам на левой ноге выше колена 2-3 см. В день исчезновения была одета в черные штаны, розовую майку с принтом «белый заяц», черную байку с «ушами» и «хвостом», черную кожаную косуху и темно-синие кроссовки с белой подошвой.

Приметы Ильи: рост 175 см, худощавого телосложения, длинные темно-русые волосы, серые глаза. Отличительная черта: ожоги на руках. На момент пропажи был одет в серую куртку, темно-зеленые камуфляжные штаны и черные берцы.

Поиски детей ведутся на международном уровнеФото: соцсети

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