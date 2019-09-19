«Он жить не хотел!»: юный самбист из Тольятти со сломанным позвоночником борется за возвращение в спорт

«Наконец-то дома!»

Еще полтора года назад Илья Рудольф сам вбегал по ступенькам в зал своей любимой спортивной школы в Тольятти. Подающий надежды самбист, звездочка областных и всероссийских соревнований. Юный спортсмен блистал среди сверстников, планировал и дальше продолжать спортивную карьеру. Все закончилось 23 декабря 2017 года. На соревнования в Нижегородскую область Илья отправился за медалями… А вот обратно мальчишка возвращался уже на носилках: во время борьбы он неудачно приземлился на ковер и получил травму позвоночника. Кома, полная парализация рук и ног, искусственная вентиляция легких, тяжелое состояние. И крест на всех жизненных планах.

После ЧП врачи не давали положительных прогнозов

- Были панические атаки, он плакал и кричал, что не хочет жить, что столько лет работал над собой, а сейчас оказался никем, - рассказывая, Наталья будто снова переживает те страшные дни. – Мы очень благодарны всем, кто не отвернулся от него в трудную минуту, поддержал. Илья решил, что хочет снова вернуться в спорт – и будет бороться.

Илья подавал в спорте большие надежды

Три сложнейших месяца провел Илья в больнице, потом был реабилитационный центр. Когда он впервые оказался там, то не мог даже сидеть. Уже больше года Илья каждый день упорно занимается, выполняет упражнения и верит, что сможет вернуться в спорт. Его не нужно подгонять или уговаривать – юноша с упорством настоящего бойца идет к поставленной цели. Врачи говорят, что у него сильный организм, и есть все шансы снова встать на ноги.

«Наконец-то дома!»

И эти же полтора года Илья не был дома, в Тольятти. Юный самбист – мальчишка из многодетной семьи, его папа инвалид второй группы. Живет семья Рудольф в Ставропольском районе, в частном доме - сюда привезти мальчишку в инвалидном кресле нет никакой возможности. И только на прошлой неделе Илья смог побывать в родном Автограде – приехал на большой благотворительный концерт Нины Ведениной - Меерсон в его честь.

В родную спортшколу парень пока вернулся только в коляске

"Когда на поезде подъезжали к Тольятти, было большое волнение, сердце выпрыгивало изнутри. Знаешь, как поезд стучит по рельсам? Вот так стучало сердце. Такое было предвкушение, встреча с родными, близкими, друзьями", - рассказывает мама Ильи.

Парню удалось побывать не только в концертном зале, но и в любимой школе – здесь его ждали тренер, одноклассники, друзья, которые искренне поддерживают попавшего в сложную ситуацию парня.

«Нам некуда возвращаться»

Мама Ильи не перестает благодарить людей, которые поддерживают парня. После благотворительного концерта и встречи с губернатором Дмитрием Азаровым Илью отправили на реабилитацию в центр Бубновского в Москву.

- Мышцы работают, правда болят от силовой нагрузки, ведь был перерыв в работе, пока Илья ездил домой в Тольятти, - рассказывает Наталья.

Впереди еще долгая борьба. Нужна постоянная реабилитация, которую многодетная семья Рудольф обеспечить просто не в состоянии. Конечно, здесь будут рады любой помощи. Родные организовали группу помощи в соцсетях «Илья Рудольф – все только начинается» https://vk.com/rudolf_sambo - здесь все неравнодушные могут помочь семье материально и поддержать морально.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/732977" frameborder="0"></iframe> Илья Рудольф занимается каждый день.

Парень занимал призовые места и много работал над собой

Наталья же надеется, что власти помогут ей решить еще одну проблему: жилищную.

- С 2011 года я стою в очереди на улучшение жилищных условий как многодетная мать, но чиновники разводят руками и говорят, что квартир нет – могут только предложить в аренду земельный участок. А что мне делать с этим участком, как туда привезти сына в инвалидной коляске? К тому же мы прописаны не в Тольятти, а в районе. Когда сын завоевывал медали, это не мешало городским властям говорить, что он «наш». А как с ним случилась беда – сразу оказался «чужим», - с горечью говорит Наталья. – Одно из тольяттинских предприятий после обращения мэрии пообещало было выделить нам квартиру, но вопрос оформления документов тянется уже почти год. Одна надежда – может быть областные власти подключатся к решению вопроса и нам наконец-то будет куда возвращаться домой?