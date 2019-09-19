Готов играть бесплатно: как Александр Соболев попал на первую строчку рейтинга бомбардиров РПЛ

Деньги — не главное

Результативная игра нападающего самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева стала откровением для любителей футбола в нашей стране. Форвард волжан наколотил уже семь мячей и вместе с Элдором Шомуродовым из «Ростова» возглавляет список бомбардиров РПЛ. Болельщики активно сватают Сашу в сборную и топ-клубы, сам же он на такие авансы реагирует скромно.

— Черчесов на связь со мной не выходил. Пока рано, 8 туров — далеко не показатель, — заявил Соболев во время недавнего общения с подписчиками «Матч ТВ». — Если вернуть обратно 8 туров, то тогда я даже не мог представить, что слухи пойдут про сборную. Если проведу сезон или полсезона на таком уровне, то тогда стоит задуматься.

У Александра большие карьерные планыФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Впрочем, голеадор не скрывает, игра за национальную команду — это мечта. Такая же как услышать, стоя на футбольном поле, гимн Лиги Чемпионов и попробовать свои силы в чемпионате Англии. Александр признается, на Туманном Альбион готов выступать за любой клуб. И не важно за какие гонорары:

— Вообще, я в любой команде готов играть бесплатно. Деньги — не главное. На поле думаешь только о футболе и выкладываешься на 101 процент, чтобы выиграть матч. Нужно работать над собой постоянно.

7 голов в сезоне

a.sobolev97 Самара, прошу прощения за вчерашний матч. Я подвёл всех: ребят, болельщиков, город... Забей пенальти было бы все по-другому, это поражение полностью на мне. Обещаю исправиться! #Впередзакрылья

Если судить по карьере 22-летнего игрока, то он свои слова подтверждает на деле. Родившийся в Барнауле футболист с каждым сезоном развивал свои игровые качества и показывал все лучшую игру. Первые голы в Премьер-Лиге он забил в 2016 году, дебютировав в высшей лиге в составе «Томи». Сибиряков успешные действия 19-летнего молодого человека от вылета в ФНЛ не спасли, но и там он постоянно отличался — как за зелено-белых, так и за «Крылья Советов», с которыми подписал контракт в 2018 году.

Первые голы в РПЛ Соболев забил за "Томь"

Вместе с самарцами новый любимец местной публики вернулся в элиту Российского футбола. Но начало сезона у команды Тихонова не задалось. Соболев забил красивый победный гол «Ростову», но потому отправился в запас и в итоге ушел в аренду в утопающий «Енисей». Там он забил 3 мяча в 10 встречах, но все-равно не смог помочь красноярцам избежать понижения в классе.

Уже при Миодраге Божовиче и в новой кампании РПЛ Александр вернулся в стартовый состав «Крыльев». О себе он заявил с первого тура, дважды огорчив ЦСКА и конкретно Игоря Акинфеева. В следующих турах Соболев продолжил забивать, причем очень красиво — чего стоит гол ножницами «Арсеналу». Правда, «КС» в целом сбавили обороты и опустились в нижнюю половину таблицы.

Равнение на Златана

Неудачи команды, кажется, никак не сказываются на игре седьмого номера команды. «Локомотив», «Спартак», «Краснодар», «Урал» — Александр отличается как с фаворитами, так и с середнячками. Голы забивает на любой вкус — как красивые, так и трудовые. Иногда залетают такие, что поаплодирует сам Златан Ибрагимович, игра которого симпатизирует лидеру атаки «Крыльев Советов».

Соболев, может, не такой техничный как Златан, но общие качества у них явно есть. При своих чуть больше чем 190 сантиметров роста, Саша на удивление пластичен и может замкнуть передачу даже когда изначально кажется, что он не в самой выгодной позиции. Еще он не стесняется идти в дриблинг, хорошо ставит корпус и тем самым часто подсаживает игроков соперника на карточки. Конечно, и верховые единоборства — большой плюс в арсенале форварда.

Краснодар - Александр Соболев открывает счёт, гол в ворота Краснодара, 9 тур РПЛ 15 сентября.Краснодар - Крылья Советов. 0:1. Александр Соболев

Александра не случайно сравнивают с Дзюбой. Возможно, именно поэтому Черчесов не спешит вызывать его в сборную — Артем в хорошей форме и он безусловный игрок старта. Сам Станислав Саламович объясняет, что не думал звонить Соболеву по другим причинам:

— Потому что всему свое время. Человек только-только начал проявлять свои качества. Надеемся, что это продолжится.

Роскошный гол Соболева ударом через себя в ворота "Арсенала".

Пока что первую строчку бомбардир "Крыльев" делит с Элдором ШомуродовымФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Мысли о «Крыльях»

Такие же надежды и у болельщиков «Крыльев». Их любимец заявляет, что предан команде и не собирается ее покидать несмотря на все слухи, связывающие его то со «Спартаком», то с «Динамо», то с «ЦСКА».

— Все мысли на «Крыльях». Нравится Самара, нравятся «Крылья», даже не задумывался об уходе, — заявил нападающий в том самом эфире на «Матче».

С местной публикой, кстати, он общается и через Instagram. Так, недавно Соболев извинился за нереализованный пенальти в матче с «Ростовом».

Журналисты «КП-Самара» желают Александру Соболеву продолжать в том же духе и уверены, что при должном отношении к делу — а именно такое у парня и есть — он обязательно дождется приглашения Черчесова. Пополнить же свой бомбардирский счет Соболев может уже в ближайшую субботу, в матче с «Ахматом». Прямую трансляцию смотрите на samara.kp.ru.

Гол Соболева с падения в ворота Спартака 25 августа в 7 туре РПЛ. Крылья Советов -Спартак 1:0.Соболев открывает счет в матче

ТТХ Александра Соболева

Дата рождения 7 марта 1997 года (22 года)

Рост: 193 сантиметра

Вес: 85 кг

Ударная нога: бьет с обеих

Любимый футболист: Златан Ибрагимович

Болеет за: "Крылья Советов", сборная России

Женат, есть сын

Родной город: Барнаул.