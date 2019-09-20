2019-09-20T12:10:34+03:00
Дом. Семья

«Кошки плавают в лотках!»: в Тольятти волонтеры рискуя жизнью спасают котят в затопленном приюте

Заходить в здание нельзя, ведь вода попала и в щитовую, но бросить питомцев ответственные люди не могут
Евгения ВАСИНА
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Фото группы Филиал для котят "ДОМ МАЛЮТКИ" г.Тольятти (vk.com/dom_malutki_tlt)Фото группы Филиал для котят "ДОМ МАЛЮТКИ" г.Тольятти (vk.com/dom_malutki_tlt)Фото: соцсети
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Вода пришла

- Нас опять затопило! Это ужас: кошки плавают в лотках! Жалко всех: и кошек, и девочек-волонтеров, которым перед дежурством вычерпывают бесчисленное количество вёдер с водой, таскают их вверх по лестнице и выливают на улицу, - такой крик о помощи накануне появился в социальных сетях. В тольяттинский приют для котят «Дом малютки» вместе с осенними дождями пришла большая вода.

В Тольятти затопило приют для котят.

Котят волонтеры выхаживают в полуподвальном помещении старого здания. Сейчас в приюте около 50 постояльцев. Кому-то нужна медицинская помощь, а кому новый дом и любящая семья. Образовался «Дом малютки» около 6 лет назад. За это время здесь вылечили и пристроили в надежные руки сотни малышей. Проблема с «большой водой» не новость. Подтапливает приют уже третий год.

- Мы уже и не надеемся на чью то помощь, но и своими силами не справляемся. Здание, в котором находится приют, очень старое, там много коммунальных проблем. Оно двухэтажное, первый этаж полуподвальный, - рассказала руководитель приютом Катерина Короляк. – Только за это лето было три потопа, в прошлом году тоже были сложности. Сейчас здание осмотрели специалисты и заявили, что вся проблема в гидроизоляции. Ее просто нет. И нас будет топить вновь и вновь, все сильнее и сильнее.

Не входи – убьет!

После каждого сильного дождя волонтерам приходится вычерпывать воду, рискуя своей жизнью.

- Главная беда в том, что на первом этаже нашего здания находится электрощитовая. Когда нас топит, щитовую заливает. Затем приходят коммунальщики и просят всех покинуть здание на двое суток. Пока все не просохнет. В это время находиться в помещении опасно для жизни, в любой момент проводку может замкнуть. Но мы не может туда не заходить. Куда же нам деть котят и кошек? Волонтеры обувают резиновые сапоги, перчатки и продолжают ухаживать за постояльцами. Представляете, как это страшно, - грустно констатирует Катерина.

Здание приюта большое, конечно, затапливает не все комнаты. Больше всего страдают те помещения, где находятся самые маленькие постояльцы.

Фото группы Филиал для котят "ДОМ МАЛЮТКИ" г.Тольятти (vk.com/dom_malutki_tlt) Фото: соцсети

Фото группы Филиал для котят "ДОМ МАЛЮТКИ" г.Тольятти (vk.com/dom_malutki_tlt)Фото: соцсети

Цена за гидроизоляцию космическая!

В этом же строении находится еще несколько организаций. Часть помещений (по большей части на втором этаже) пустуют, собственники их не используют и, соответственно, в гидроизоляцию здания вкладываться не спешат. Второй этаж же не затапливает!

- Наши ближайшие соседи – почта. Они готовы также как и мы взяться за укрепление здания и гидроизоляцию, но стоимость всего этого – космическая. Поскольку это полуподвальное помещение, нужно снаружи окапывать все здание и заново сделать гидроизоляцию. Суммы большие, для приюта - неподъемные.

Приют - организация некоммерческая существует только благодаря волонтерам и неравнодушным жителям Тольятти. Вот и на этот раз сотрудники приюта обратились к горожанам с просьбой о помощи. Появились добровольцы, готовы сделать более высокие пороги, чтобы вода не затекала в здание. Но сотрудники приюта с печалью отмечают, что это не поможет. Нужна полноценная гидроизоляция, которая некоммерческой организации не по карману, тут, вероятно, помочь могут только власти города. Может быть, им все-таки есть дело до кошачьего приюта?

ИСТОЧНИК KP.RU

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