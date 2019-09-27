Патриарх Кирилл в Самаре: сотни горожан с самого утра устремились в Софийский собор

Патриарх Московской и всея Руси Кирилл 27 сентября с патриаршим визитом находится в Самаре. Сегодня он проведет литургию и чин великого освящения в Софийском соборе. Горожане начали стекаться к храму с самого раннего утра. Поток людей очень большой. Они уже постепенно заполняют Софийский собор.

Отметим, что рядом с храмом установили большие экраны. На них в прямом эфире будет транслироваться богослужение с участием патриарха Кирилла. Кроме того, увидеть его святейшество можно будет и на федеральных каналах.

Напомним, что 26 сентября глава Русской православной церкви побывал в Тольятти. Он посетил там Поволжский православный институт и очень высоко оценил его, отметив, что ничего подобного нет даже в Москве. После этого он провел всенощное бдение в Спасо-Преображенском соборе, которое также транслировалась на больших экранах.