2019-09-27T10:38:57+03:00
Общество

Патриарх Кирилл в Самаре: сотни горожан с самого утра устремились в Софийский собор

Патриарх Кирилл 27 сентября в Самаре проведет богослужение в Софийском Соборе, рассказываем, что происходит прямо сейчас [обновляется]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Глава РПЦ 27 сентября с патриаршим визитом находится в СамареГлава РПЦ 27 сентября с патриаршим визитом находится в Самаре
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Патриарх Московской и всея Руси Кирилл 27 сентября с патриаршим визитом находится в Самаре. Сегодня он проведет литургию и чин великого освящения в Софийском соборе. Горожане начали стекаться к храму с самого раннего утра. Поток людей очень большой. Они уже постепенно заполняют Софийский собор.

Отметим, что рядом с храмом установили большие экраны. На них в прямом эфире будет транслироваться богослужение с участием патриарха Кирилла. Кроме того, увидеть его святейшество можно будет и на федеральных каналах.

Напомним, что 26 сентября глава Русской православной церкви побывал в Тольятти. Он посетил там Поволжский православный институт и очень высоко оценил его, отметив, что ничего подобного нет даже в Москве. После этого он провел всенощное бдение в Спасо-Преображенском соборе, которое также транслировалась на больших экранах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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