2019-09-23T13:15:25+03:00
Спорт

«Торпедо» — «Крылья Советов» 25 сентября 2019 года: прогноз на матч Кубка России по футболу

Прогноз на матч 1/16 финала Кубка России по футболу «Торпедо» — «Крылья Советов». Игра пройдет 25 сентября в Москве
Михаил ГОРЮНОВ
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"Крылья Советов" сейчас в непростой ситуации"Крылья Советов" сейчас в непростой ситуацииФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Прогноз на матч «Торпедо» — «Крылья Советов» 25 сентября 2019 года — 1-2.

На стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова в Москве в ближайшую среду, 24 сентября, состоится, пожалуй, один из центральных матчей 1/16 финала Кубка России по футболу. Команда Сергея Игнашевича принимает самарские «Крылья Советов».

«Торпедо» — лидер текущего сезона в ФНЛ. Они уверенно идут по турниру, проиграв всего однажды. В коллективе хороший сплав молодости и опыта. По-прежнему забивает Игорь Лебенко. Форвард Иван Сергеев и вовсе — лучший бомбардир лиги. Хорошую игру показывает Александр Рязанцев, а также ряд бывших игроков «КС» — Шишкин, Елисеев и воспитанник самарского футбола Сергей Божин.

Да, состав у Игнашевича по именам все-таки уступает гостям, но их настрой и амбиции дорогого стоят. При своей публики «Торпедо» вполне может забить волжанам, у которых в обороне не все гладко. «Крыльям» сейчас, конечно, не совсем до кубка. Игра есть, голы есть, а вот результата нет. Команда плавно, но верно опустилась на самое дно таблицы РПЛ. В то же время если еще состоится и вылет из Кубка России, то карьера Миодрага Божовича в Самаре, как кажется, в «КС» повиснет на волоске.

Не исключено, что черногорский специалист прибегнет к ротации. После травмы выздоровел Бурлак, новичок Лысцов еще не появлялся на поле. Терехов, Радонич, Чичерин, Якуба, Конюхов — все они тоже играют не так много, как им хотелось бы. Ждут фанаты и своих воспитанников — Голенкова, Овсянникова, Киселева. Все эти футболисты наверняка хотят себя проявить, чтобы получить больше шансов в Премьер-лиге.

Борьба будет действительно интересной. Сейчас букмекеры одинаково оценивают шансы каждого из соперников на победу — средний коэффициент 2,75.

За всю историю, включая времена СССР, «КС» и «Торпедо» провели между собой 79 матчей. 42 раза победили автозаводцы, 19 — «Крылья». В РФПЛ ситуация более конкурентная — 12 побед у «Торпедов», 11 у самарцев. Еще 8 игр, включая один матч за выживание, закончились вничью.

Как все будет на самом деле, станет ясно в среду, 25 сентября. Стартовый свисток встречи прозвучит в 20-30 по самарскому времени. Не пропустите прямую трансляцию на samara.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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