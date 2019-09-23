«Он был настоящим мужиком!»: 30-летний лидер сызранских байкеров погиб под фурой по дороге с моря

Проклятая трасса

30-летний сызранский байкер Сергей Акопянц в прошлую пятницу, 20 сентября, возвращался домой с моря. Как рассказали журналисту «КП-Самара» его знакомые, мужчина отдыхал в Крыму. В этот раз Сергей отправился в путь один, а не со своей компанией. К сожалению, вернуться в родной город ему было не суждено.

Около 12 часов ночи возле поворота на поселок Красный Октябрь в Саратовской области его мотоцикл Yamaha столкнулся с тягачом Iveco.

— За рулем грузовика находился 60-летний водитель. В результате ДТП мотоциклист погиб на месте, — сухо рассказывают полицейские.

Дома Сергея не дождались родные и близкие. Жены и детей у него еще не было.

Мужчина пользовался уважением у всех байкеров СызраниФото: соцсети

— Сейчас получается, что виноваты обстоятельства, сложившиеся на трассе. Винить тут некого, — делится с корреспондентом «Комсомолки» друг погибшего Василий. — Место там такое, перекресток без освещения, едешь как по главной, а потом знак резко и уже перекресток. За месяц 8 ДТП там было.

Наш собеседник отмечает, что «Серега был настоящим мужиком и хорошим другом». Такого же мнения о нем и многие другие жители региона. Трагедия задела многих.

— Сергей был очень добрым, отзывчивым и честным. Множество акций, обеды малоимущим, помощь инвалидам были организованы Сергеем, он никогда не оставался безучастным к чужой беде. Огромная потеря для нашего города, — добавляет знакомая Акопянца Екатерина.

Останется в памяти навсегда

- У нас было так много планов на эту жизнь... Василий не верит, что больше никогда не встретит друга. Все, знавшие Сергея твердят - он был отличным водителем, не гонял, уверенно чувствовал себя на дороге. В тот день молодой человек спешил домой, - об этом рассказывает и еще один мотоциклист, с которым Сергей незадолго до трагедии встретился на дороге.

- Он ехал с Судака, догнал меня не доезжая Балашова, так и представился - Серега, - вспоминает мотоциклист Сергей Коротин. - Вероятно, я последний, кто его видел. Останется теперь в памяти навсегда. Перед Саратовом наши пути разошлись. Конечно, усталость была, но он только размялся на АЗС и двинул в путь. Жаль парня. Настоящий мужчина!

После отдыха у Сергея были большие планыФото: соцсети

Завтра Сергея Акопянца похоронят в Самаре. Здесь у него живут родители и брат. Для них организована финансовая помощь от друзей Сергея. Всех, кто готов посодействовать, просят обращаться по ссылке.

По предварительной версии, именно Акопянц виноват в аварии. Ему вменяют нарушение правил проезда перекрестка. Фура же ехала по главной дороге.

Тем не менее, есть очевидцы, которые уверены в обратном.

- Мотоцикл и погибший лежали на своей полосе. Он ехал со стороны Волгограда. Явно мотоциклист не виноват, - считает автолюбитель Дмитрий Морозов.

Друзья Сергея шокированы его гибелью и до сих пор не могут в нее поверитьФото: соцсети

Сейчас близкие Сергея Акопянца пытаются найти правду и свидетелей ДТП. Тех, кто имеет фото или видео с места ДТП, просят звонить по телефону 8-905-302-55-25 или на почту 2345@paso.ru.