2019-09-20T08:49:40+03:00
Общество

Электричество по цене стада коров и частушки , стыдящие должников: 125-летнюю историю энергомаркетинга в Самаре рассказали в картинках

Сейчас стенды выставки расположены в Самарской губернской Думе, но затем с ней постараются познакомить максимальное число зрителей
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Владимир Громов рассказал, что изображено на слайдах выставкиВладимир Громов рассказал, что изображено на слайдах выставкиФото: Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Да будет свет!

В Самаре к 125-летию энергомаркетинга открылась выставка «Чтобы был в квартире свет!», организованная двумя крупнейшими энергосбытами региона - «Самарагорэнергосбытом» и «Самараэнерго». Оказалось, что еще в 1894 году назад городской голова Самары Николай Неклютин отправил владельцам домой и руководителям разных организаций Самарской губернии письма. В них он задавал очень необычные вопросы: голове хотелось знать, хотят ли самарцы и руководители местных компаний иметь электрическое освещение? И сколько керосиновых ламп жгут они в сутки сейчас? Это было первое в истории губернии энергомаркетинговое исследование.

- Тогда в городе собирались строить первую электростанцию и нужно было заранее рассчитать, какая мощность нужна столице губернии, какой тариф стоит выставить на энергию, чтобы на нее нашлись желающие, - рассказывает историк энергетики Владимир Громов. – Правда, посчитали все равно неточно. Выяснилось, что учли только обычных потребителей, а им электричество было нужно только с наступлением темноты. Так что весь день построенная станция простаивала и приносила убытки. В 1910 году городская Дума объявила конкурс проектов на повышение прибыльности работы энергосистемы города. Чтобы станция не простаивала днем ей построили крупного потребителя – открыли трамвайное движение.

Об энергоэффективности думали во все времена Фото: Антонина ЗАМЫЦКАЯ

Об энергоэффективности думали во все временаФото: Антонина ЗАМЫЦКАЯ

Сколько коров стоит свет?

Из экспозиции посетители могут узнать, как выглядели квитанции начала ХХ века, кто первый в Самаре попал под отключение за неплатежи и сколько платила за свет в 1910 году знаменитая Александра Курлина . Интересно, что в 1919 году в момент гражданской войны в Самаре на ночь ток приходилось отключать, давая исключение только кинотеатрам, в которых «крутили» пропагандистские фильмы. А во время войны Энергосбыт Куйбышева боролся за энергоэффективность предприятий и простых людей: каждый киловатт должен был идти на нужды производства оружия. Интересен и стенд о том, как с неплатежами за энергию и ее воровством боролись в СССР.

- Одна из идей создания этой выставки - продемонстрировать, что работа энергосбыта всегда была связана со стратегическими задачами государства, энергобезопасностью страны и условиями для развития экономики. Неспроста выставка проходит при поддержке Минэнерго, а Губернская Думы стала первой площадкой ее дислокации. Энергосбыт находится в неразрывной связи с производством и передачей электроэнергии нашим потребителям. Безусловно, мы гордимся историей своей отрасли и тем путем, который прошли, чтобы обеспечить большее удобство взаимодействия для наших клиентов , - рассказал на открытии выставки директор АО "Самарагорэнергосбыт" Василий Мишин.

Та самая богиня Прогресса Фото: Антонина ЗАМЫЦКАЯ

Та самая богиня ПрогрессаФото: Антонина ЗАМЫЦКАЯ

Есть на выставке и информация о том, как экономить электроэнергию и семейный бюджет на ее оплату. Есть и сведения о том, как государство устанавливает тариф на энергию для населения. Выставка будет работать для депутатов, сотрудников и посетителей Самарской губернской Думы до середины октября, а потом отправится в путешествие по губернии.

История в картинках: в Самаре открылась выставка, посвященная 125-летию энергомаркетинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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