Сами забили, сами проиграли: "Спартак" теряет очки в Уфе, а клуб из Башкирии становится шестым

Завершился матч 10 тура Уфа - Спартак в столице Башкортостана 20 сентября 2019 года. Хозяева сумели дома набрать три очка и обогнали столичных гостей в турнирной таблице. Это уже третья расправа "Уфы" над сильными клубами. До этого от башкирского клуба пострадали "Зенит" и "Ростов".

Первый тайм "Спартак" начал вполне активно, но хозяева были готовы к этому и защита не давала основным игрокам соперника никакой воли.

"Спартак" открыл счет на 13 минуте - вот только мяч Николай Рассказов отправила в свои ворота. Опасную атаку организовал Гиоргобиани, он по правому флангу прорвался в штрафную, прострелил вдоль ворот на Фомина. Но до него мяч не дошел: Николай Рассказов хотел помешать сопернику, а вместо этого сам отправил мяч в свои ворота.

Автогол Рассказова в ворота Спартака в матче с Уфой, 10 тур РПЛ 20 сентября .Николай Рассказов забивает в ворота своей команды

Уже на 29 минуте Рассказов мог бы оформить дубль - правда, опять в свои ворота. Видимо, нервничал игрок: Тилль с углового подал на ближнюю стойку и там опять Николай головой принял мяч. Только штанга спасла московскую команду.

Во втором тайме команды по силам были примерно равны. К сожалению, ни одна атака не закончилась результативным голом, но игра была очень красивой и жесткой. Семь желтых- карточек - нарушения следовали почти одно за другим.

Пожалуй, самым опасным моментом тайма была атака в конце тайма. После подачи Тиля мяч получил Крал, он прорвался вплотную к воротам, но Беленов совершил чудо и не дал сфере оказаться в сетке. Финальный свисток - счет 1:0. И "Уфа" поднимается на шестую строчку, обгоняя "Спартак".

- Мы большую часть времени оборонялись, соперник создавал давление, где-то нам помогла судьба, где-то вратарь, - поделился своими эмоциями Вадим Евсеев. Интересно, что "Уфа" превращается в грозу для сильных соперников. "Зенит", "Ростов" передают привет "Спартаку".

Составы команд:

Спартак: Максименко, Рассказов, Жиго, Кутепов, Айртон, Зобнин (к), Гулиев, Тиль, Шюррле, З. Бакаев, Понсе.

Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Гапонов, Маслов, Умяров, Крал, С. Бакаев, Ананидзе, Мельгарехо, Ларссон, Руденко.

Уфа: Беленов (к), Сухов, Никитин, Пуцко, Круговой, Табидзе, Кротов, Фомин, Емельянов, Кап, Тилль.

Запасные: Шафинский, Аликин, Терентьев, Йокич, Алиев, Голубев, Фольмер, Козлов, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар.

НАРУШЕНИЯ:

16" Жиго, 26" Тилль, 33" Гулиев, 72" Шюррле, 74" Табидзе, 79" Тил (желтые карточки)