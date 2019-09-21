Целующиеся миньоны и огненные удивления: в Самаре проходит фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь"

Осень, Струковский сад - самарцы наконец-то дождались ежегодный фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь". Он проходит в нашем городе с 2011 года и неизменно пользуется спросом публики, даже несмотря на пасмурную погоду.

Вот и в этот раз праздник собрал маленьких и взрослых зрителей. Немного, все-таки холодно, но стойкие поклонники пришли. Аллеи старинного самарского парка превратились в театральные сцены с необычными постановками, в которых принимают участие артисты самых разных жанров и из разных стран.

Актеров можно было встретить и за пределами Струковского садаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Внимание детей привлекали театральные инсталляцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Открылся фестиваль шествием на площадке "Театр 1". Там же после красочного представления местный "Пластилиновый дождь" представил перфоманс "Из жизни аистов". Как и всегда, получилось необычно и красиво.

Не скучали гости и в других уголках Струкачей. На площадке "Театр 2" много танцевали. Там же свои творения представили гости из Москвы, Альметьевска, Аргентины и Италии. Яркие, чуть ли не цирковые выступления очень удивили местных жителей.

Театр из Питера затронул космическую темуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Улыбок от гостей не скрывали и полицейскиеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согреться можно было на музыкальной сцене. Собравшихся радовали самарские музыканты. На детской площадке за атмосферу отвечали аниматоры агентства праздников "СВ", а позже "Дружина" провела интерактивное игровое представление "Как на острове Буяне".

Некоторые артистов можно было перепутать со статуейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый желающий мог купить себе какой-нибудь сувенир, принять участие в мастер-классах и творческих мастерских. Так, можно было попробовать себя в изготовлении слаймов, жонглировании или росписи пряников.

- Очень необычно, как и всегда. Хорошо отдохнули здесь со своей семьей, посмотрели на артистов. Очень понравился спектакль "Лунь" санкт-петербургского театра, аргентинцы, ну и наш "Дождь"! Как всегда - оригинально, смешно и необычно! - делится с корреспондентом "КП-Самара" гостья мероприятия Дарья Петрова.

Театр из Северной Столицы, о котором упомянула наша собеседница, называется Vokrug. Их актриса и режиссер Лейсан Назмутдинова призналась, что они с радостью приняли приглашение с берегов Волги. "Пластилиновый Дождь" - это знак качества, и выступать здесь большая привилегия:

Фестиваль "Пластилиновый Дождь". ManoAmano Circus Company.

- Мы второй раз в вашем городе. Показываем спектакль о трех лунных жителях, которые прибывают на Землю посадить Луну на небосклон. Это те существа, которые выпускают каждый раз Луну на ночное небо. Особенность этого спектакля в том, что в нем используется огромная ткань, и действо разворачивается над ней, под ней, в ней.

Каждое выступление отличалось оригинальностьюФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конечно, в парке можно было с легкостью наткнуться на каких-нибудь необычных персонажей. Например, на Миньона. Ростовая кукла нам призналась:

- Самое необычное о чем просят на таких мероприятиях - "А можете меня поцеловать?" Что ж поделать - соглашаемся!

Вот таких персонажей сегодня было много в старинном самарском паркеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Насыщенная программа сегодняшнего дня завершилась огненным шоу "1000 и 1 ночь" театра "Адреналин". Прохладным волжским вечером это было то, что нужно публике! Стоит ли в очередной раз говорить об эффектности происходящего на импровизированной сцене!?

Выступления закончились затемноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу финалом было яркое огненное шоуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фестиваль продолжится завтра. В программе много интересного. Подробнее ее можно изучить в афише "Комсомолки".