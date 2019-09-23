2019-09-23T12:15:03+03:00
Общество

«На моих глазах добывали информацию про свадьбу Собчак»: читатель из Самарской области попал в редакцию федеральной "Комсомолки"

Трехдневная поездка в столицу стала призом за победу в конкурсе подписчиков
Ольга НОВИКОВА
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Владимир Маслов побывал в самом сердце "Комсомолки"Владимир Маслов побывал в самом сердце "Комсомолки"Фото: Иван МАКЕЕВ
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С 12 по 15 сентября в московской редакции «Комсомольский правды» гостили 10 читателей со всей страны – победители конкурса подписчиков «В гостях у «Комсомолки». Для участия в конкурсе нужно было заполнить анкету, ответить на вопрос «Я читаю «Комсомолку» потому, что….» и прислать в редакцию вместе с копией подписного абонемента на второе полугодие 2019 года. До начала июля заявки шли каждый день. Участники признавались в любви к «Комсомолке», писали стихи о роли газеты в их жизни, а из Краснодара даже прислали музыкальную открытку с иллюстрациями о роли любимой газеты в жизни подписчицы. Из общего числа заявок были выбраны 10 подписчиков, приславших самые оригинальные ответы. В их числе – и 34-летний Владимир Маслов из с.Печерское Сызранского района. Он посвятил «Комсомолке» стихотворение, которое и стало его «пропуском» в редакцию.

- Мои родители всю жизнь выписывают «Комсомолку», и сейчас я продолжаю эту семейную традицию, - рассказывает Владимир Маслов. – Так что заочно я хорошо знаком и с редакцией, и с работающими в ней журналистами. Тем более волнительной была поездка. Хоте, если честно, я даже не очень удивился, когда мне позвонили из Москвы – частенько что-то где-то выигрываю,

Гостей редакции ждала насыщенная экскурсионная программа - трехчасовая экскурсия по центру Москвы на речном теплоходе, а сразу после нее – долгожданная экскурсия в ИД «Комсомольская правда» и общение с журналистами.

- Было безумно интересно изнутри увидеть, как создается газета, почувствовать эту сумасшедшую атмосферу редакции, - делится впечатлениями Владимир. – Как раз в это время все занимались историей со свадьбой Собчак, бегали, звонили, старались первыми успеть написать все на сайт. Впервые в жизни побывал в студии радио – меня поразило, что одни и те же люди добывают информацию, пишут ее, и они же потом бегут в соседний отдел на радио. Это было здорово! Спасибо «Комсомолке» за такую возможность!

ИСТОЧНИК KP.RU

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