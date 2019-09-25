Почему болит голова: как найти и устранить причину хронических болей

На вопросы читателей «Комсомолки» на «Прямой линии» ответили специалисты многопрофильной клиники «РЕАВИЗ» - невролог, кандидат медицинских наук Константин Мельников и член Международной Ассоциации по изучению боли (IASP), Российской Ассоциации Изучения боли (РОИБ), Международной Ассоциации Нейромодуляции (INS), Российской Ассоциации нейрохирургов, нейрохирург Сергей Карасёв.

Сергей Карасев и Константин Мельников (слева направо) рассказали, как быть если беспокоит больФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Добрый день, меня зовут Нина Михайловна! Уже несколько месяцев у меня немеют большой, указательный и средний пальцы на правой руке. С чем это может быть связано и что мне делать?

Сергей Карасев (С.К.):

- Причиной может быть как радикулит, так и сдавление срединного нерва – так называемый синдром карпального канала. Дело в том, что с возрастом у человека сужаются каналы, через которые проходят нервные волокна, это может привести к сдавливанию. Как следствие, сначала возникает потеря чувствительности, потом могут возникнуть болевые ощущения. Я бы рекомендовал пройти обследование – сделать электронейромиографию, например, в клинике «Реавиз», и по ее результатам можно назначить лечение. Как правило, эта проблема хорошо лечится.

- Здравствуйте, меня зовут Марина, мне 26 лет. Время от времени меня мучают сильные боли, они поднимаются от шеи к голове. Это может быть из-за переутомления за компьютером? И может ли мне помочь массаж?

Константин Мельников (К.М.):

- Чаще всего такие боли бывают связаны с шейным остеохондрозом, когда зажимается затылочный нерв. Но причиной может быть и более серьезное заболевание, вплоть до опухоли, поэтому мы рекомендуем,прежде всего, проконсультироваться с неврологом. Врач определит объем обследований и при необходимости направит на КТ или МРТ головы и верхней части шеи, чтобы исключить вероятность какой-либо серьезной патологии. Заниматься самолечением и тем более делать массаж до этого не стоит: можно сделать только хуже. Например, если причина сдавления нерва в опухоли, то при массаже можно просто сломать позвонок. Сначала нужно разобраться и найти причину проблемы.

- Здравствуйте, меня зовут Алина. У меня часто кружится голова. Какие обследования мне лучше пройти, чтобы выяснить причину?

К.М.: - Причин головокружения может быть множество. Чтобы исключить серьезные неврологические патологии, мы рекомендуем в первую очередь сделать МРТ головного мозга и УЗИ сосудов шеи. Также головокружения могут быть вызваны проблемами со слуховым аппаратом – для исключения таких патологий проводится исследование под названием «вызванные слуховые потенциалы». В каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно, учитывая все сопутствующие факторы. Вы можете записаться ко мне на прием в клинику «Реавиз».

- Добрый день, меня зовут Мария. Говорят, что боль – это симптом неполадок в организме, и бороться надо не с болью, а с ее причиной. Получается, пить обезболивающие нельзя?

С.К.:

- Боль – это сигнальная система организма, которая предупреждает его об опасности. Есть люди, которые совсем не чувствуют боль, поэтому их организм не может реагировать на опасность. Конечно, отвечая на вопрос об обезболивающих, нужно понимать, где болит. Если у вас острая боль в животе, то не стоит глушить ее таблеткой, а нужно срочно обращаться к врачу. Если заболит голова или зуб- то можно принять лекарство, и если потом боль будет повторяться – идти к врачу.

К.М.:

- Нужно понимать, что самовольное назначение себе обезболивающих препаратов может вызвать побочный эффект, потому что разные препараты обладают разным действием, а в организме человека все взаимосвязано. Например, если один из распространенных препаратов при боли в спине будет пить человек с язвой желудка, то она может осложниться перфорацией, так как этот препарат подавляет фермент циклооксигеназу, регулирующий в том числе выделение выстилающей кишечник слизи. Лучше обратиться к врачу, выяснить причину болей и подобрать оптимальный именно для вас препарат по ее лечению.

- Здравствуйте, меня зовут Светлана. По ночам у меня часто сводит ноги судорогой. Может быть мне попить витамины? Или идти к врачу?

К.М.:

- Причин судорог может быть несколько. Нередко они действительно вызваны нехваткой калия или магния в организме, но причиной могут быть и проблемы с сосудами. Прежде чем назначать препараты, в том числе витамины, лучше посетить невролога и сосудистого хирурга или флеболога. Сделать это можно, например, в многопрофильной клинике «Реавиз».

- Добрый день, это Сергей. Насколько эффективны обезболивающие гели при болях в спине?

С.К.:

- Лечебное воздействие таких форм обезболивающих лекарств, которые наносятся на кожу, недоказанно. Они действуют только местно и не проникают внутрь организма, где находится причина боли. Единственная польза от, например, согревающих мазей – в том, что они воздействуют на находящиеся на поверхности кожи нервные окончания и истощают нервные рецепторы. Таким образом, снижается проведение болевого импульса.

- Здравствуйте, меня зовут Наталья. Скажите, как справиться с мигренью? Как можно облегчить головную боль?

С.К.:

- Далеко не всякая головная боль – это мигрень. Но действительно обращений с мигренью сейчас достаточно много, причем женщины страдают этим недугом чаще мужчин. В большинстве случае мигрень успешно поддается лечению. Если медикаментозное лечение оказывается неэффективным, возможно даже хирургическое вмешательство – пациенту устанавливается специальный хирургический электрод на нервном окончании в затылочной области, который блокирует боль. Но это производится только тогда, когда консервативная терапия не эффективна.

- Добрый день, меня зовут Любовь. У меня вопрос – почему врачи при сильных головных болях не торопятся направлять на МРТ? У моей мамы долго и сильно болела голова, но ее не направили на обследование. Только случайно, когда она попала в больницу, выявили опухоль головного мозга…

- С.К.:

- В протоколах Минздрава одна из первых мер при длительной головной боли – это как раз назначение МРТ или КТ, чтобы исключить опухоли. Врачи должны соблюдать эти протоколы.

-Меня зовут Ольга. Во время изменения погоды частенько болит голова. Почему это происходит? Виноваты скачки давления?

- С.К.:

- Полость черепа – это герметичная структура. Вопросы реагирования на изменение атмосферного давления-это вопросы сосудистой адаптации и работы евстахиевых труб. Например, при взлете и посадке самолета закладывает уши и появляется головная боль. У людей с пониженной адаптационной способностью (особенно в пожилом возрасте) это проявляется ярче. Появляется головная боль и на изменение погоды. В данном случае это связано с венозным полнокровием головного мозга.

- Здравствуйте, это Кристина. Почему возникают панические атаки и как их можно лечить?

К.М.:

- У панических атак могут быть разные причины. Наиболее частая - серьезная психологическая проблема, например, нереализованные тревожные расстройства. Врач-психиатр может скорректировать это состояние антидепрессантами, противотревожными препаратами или психотерапевт с помощью когнитивно-поведенческой психотерапии.

- Добрый день, меня зовут Изольда. Подскажите, можно ли принимать болеутоляющие таблетки при головной боли?

К.М.:

- Причин для головной боли может быть множество, поэтому нужно в первую очередь определить эту причину. При однократной редкой головной боли можно принять таблетку, ничего страшного в этом нет. Но если такие случаи возникают чаще раза в неделю, если боль повторяется и длится долго, то лучше обратиться к врачу и провести грамотную диагностику.

-Здравствуйте, это Александр. Скажите пожалуйста, почему у одних людей болевой порог выше, чем у других? И можно ли повысить свой болевой порог?

- С.К.:

- Болевой порог обусловлен генетикой. Известно, что у одних народов, например, норвежцев, он выше, у других – например, в Иране, он ниже. Поднять свой болевой порог можно специальными тренировками, как делают, например, йоги или дервиши. На чувствительность к боли влияют вещества-медиаторы, энкефалины. Они вырабатываются во время сильных стрессов, поэтому введя себя в нужное состояние можно повысить болевой порог.

- Здравствуйте, это Татьяна. Пять лет назад я потеряла слух на левом ухе, есть диагнозы гипертония и шейный остеохондроз. Есть ли риск потери слуха второго уха?И можно ли вылечить нейросенсорную тугоухость?

К.М.:

- Риск потери слуха на втором ухе действительно есть. Нейросенсорная тугоухость, к сожалению, плохо поддается лекарственной коррекции. Единственный вариант – пользоваться слуховым аппаратом или вживить специальный стимулятор с электродом. Это сложная, но эффективная операция.

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