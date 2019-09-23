2019-09-23T16:55:40+03:00
Общество

«Здесь столько интересных людей. У каждого свое мировосприятие»: организатор творческой студии – о работе с детьми и жизни в «Кошелеве»

Ольга Долбина переехала в микрорайон с мужем и детьми, а вскоре почувствовала, что хочет развиваться и открыла студию «Тюбик»
Роман АБРАМСКИЙ
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Ольга Долбина: "Родители в "Кошелеве" стараются дать детям все самое лучшее".Жительница "Кошелева" Ольга Долбина переехала в этот район с супругом и двумя детьми. Вместе с мужем они открыли творческую студию "Тюбик" место, где дети дошкольного и школьного возраста учатся рисовать и лепить из глины. Занятия проходят два раза в неделю: на них ученики успевают сделать подарки своими руками для родственников, а главное получить знания по искусству. В новом выпуске проекта "Жизнь в стиле К" Ольга рассказала, почему переехала жить именно в "Кошелев", и как проходят занятия в ее творческой студии "Тюбик".

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Несмотря на то, что к Ольге и Ростиславу приходят самые разные дети, они ко всем находят подход. Фото: «Волга Ньюс».

Несмотря на то, что к Ольге и Ростиславу приходят самые разные дети, они ко всем находят подход. Фото: «Волга Ньюс».

- Раньше мы – молодая семья – жили в съемной квартире. Я, муж и двое детишек. А потом захотелось чего-то своего, остепениться, - рассказывает Ольга Долбина, раньше – учительница, теперь – организатор творческой студии «Тюбик», где занимаются дети.

Микрорайон «Кошелев» для Ольги стал ступенью вверх. Здесь она с мужем купила первую свою квартиру, здесь решила осуществить свою мечту и открыла студию. Там дошкольники и школьники учатся рисовать и лепить из глины. А теперь Ольга Долбина стала героем нового выпуска проекта портала «Волга Ньюс» «Жизнь в стиле К».

- Знаете, говорят, «Кошелев» - обособленный и интересный. Я где-то читала, 70% жителей микрорайона приехали из других регионов России. Они даже не из Самарской области. И все разные. Мировосприятие у многих людей тоже разное, - рассказывает Ольга.

Раньше женщина преподавала изобразительное искусство в детском саду, теперь учит детей рисовать в студии «Тюбик». Ее муж Ростислав тоже не остался в стороне – он преподает гончарное дело. Творческие люди – вот главная причина того, что открыть студию в «Кошелеве» было так легко, а преподавать в ней – просто.

- А где же еще открывать такую студию, как не здесь? Мы здесь живем и хотим развивать это место. Нам здесь нравится, - улыбается Ольга. - Родители в «Кошелеве» стараются дать детям все самое лучшее. Каждый ребенок, который приходит к нам в творческую студию, записан еще и на танцы, музыку или английский язык. Свободного времени у ребят практически не бывает

Несмотря на то, что к Ольге и Ростиславу приходят самые разные дети, они ко всем находят подход. После каждого занятия переполненные положительными эмоциями уходят не только дети, но и преподаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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